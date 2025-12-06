Boca Juniors ya tiene todo listo para el clásico ante Racing por las semifinales del Torneo Clausura 2025. Claudio Úbeda definió la lista de concentrados para recibir a la Academia este domingo a las 19 en La Bombonera, metiendo mano en la convocatoria respecto a los últimos partidos.

La gran novedad es la vuelta de Alan Velasco, que venía perdiéndose los últimos partidos por una lesión. Fueron dos meses fuera de las canchas para el ex Independiente, que sufrió una distensión en el ligamento interno de la rodilla derecha. Su última aparición había sido en la goleada 5 a 0 ante Newell’s, el 5 de octubre.

Quien sale de la lista para este compromiso es Brian Aguirre, quien hace rato había perdido el puesto con Exequiel Zeballos pero venía siendo opción para el segundo tiempo. De hecho, en el último partido ante Argentinos Juniors, había ingresado para disputar los últimos 10 minutos.

Los convocados de Boca

Arqueros : Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Luis Advíncula, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco.

: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco. Mediocampistas : Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Kevin Zenón, Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Kevin Zenón, Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios. Delanteros: Alan Velasco, Exequiel Zeballos, Milton Giménez, Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

La probable formación de Boca para enfrentar a Argentinos

A la espera de la confirmación de Úbeda, Boca Juniors podría formar el domingo con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Exequiel Zeballos, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

El partido se jugará este domingo 7 de diciembre a partir de las 19 en La Bombonera. El encargado de impartir justicia será Darío Herrera y la transmisión oficial estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

