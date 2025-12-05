Cada vez falta menos para que se lleve a cabo una nueva semifinal del fútbol argentino y esta vez con un clásico. De cara al apasionante cruce entre Boca y Racing del próximo domingo, Claudio Úbeda ya planifica hasta los últimos detalles para el equipo que estará desde el arranque y los que integren el banco de suplentes, donde Alan Velasco ocupa un rol fundamental.

Después de dejar en el camino a Talleres de Córdoba y a Argentinos Juniors en condición de local, ahora el Xeneize se medirá ante la Academia en La Bombonera para definir al primer clasificado a la final del Torneo Clausura 2025. Por su parte, los de Avellaneda eliminaron a River de forma agónica y a Tigre a través de la tanda de penales, para llegar hasta esta instancia.

Lo cierto es que de cara al clásico entre Boca y Racing, Úbeda sumó a Velasco entre los convocados. Con la clara intención de volver a contar con el mediocampista ofensivo, el director técnico resolvió que esté nuevamente entre los citados para un encuentro oficial y que ocupe un lugar en el banco de suplentes como una posible variante a ingresar en el segundo tiempo.

Alan Velasco, futbolista de Boca Juniors.

Casi dos meses pasaron desde que el volante creativo sufrió aquella lesión que lo marginó de las canchas. Tras padecer una distensión en el ligamento interno de la rodilla derecha, llevó a cabo los trabajos correspondientes para recuperarse y ya se encuentra en óptimas condiciones físicas. Además, se retrasó algunos días su regreso para que sume varias prácticas a la par del grupo.

Un dato importante a tener en cuenta es que Velasco ingresa en lugar de Brian Aguirre en la lista de convocados. De esta manera, el talentoso ocupará el sitio del joven extremo que perdió mucho terreno en el último tiempo, siendo una de las buenas opciones que tendrá el cuerpo técnico a disposición, en caso de querer modificar alguna cuestión del equipo que saldrá desde el arranque.

Alan Velasco, futbolista de Boca Juniors. (Getty Images)

En definitiva, mientras se aguarda el anuncio oficial de la nómina de citados de Boca para recibir a Racing el próximo domingo por las semifinales del campeonato, bien se puede adelantar la vuelta de Velasco en lugar de Aguirre. Así, el ex Independiente dirá presente en La Bombonera con la enorme intención de dejar en el camino a la Academia y avanzar a la final del torneo.

