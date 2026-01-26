Las primeras palabras de Ángel Romero como jugador de Boca: “Uno de los más grandes del mundo”

A pesar de que el Torneo Apertura ya comenzó, Boca Juniors acelera en los últimos días del mercado de pases para conseguir incorporaciones que eleven la jerarquía del plantel de Claudio Úbeda. Ángel Romero está a detalles de ser oficializado como el primer refuerzo.

El delantero paraguayo viene de finalizar su contrato con Corinthians y, con el pase en su poder, se sumará al Xeneize en las próximas horas. Romero viaja a Buenos Aires esta noche para realizarse la revisión médica el martes por la mañana y así estampar su firma en el club de la Ribera.

En el aeropuerto, Ángel dialogó con los periodistas en rueda de prensa y compartió sus primeras sensaciones como refuerzo de Boca: “Fue todo muy fácil porque viniendo de Román, de Boca, seduce mucho al jugador. Seduce siempre jugar en Boca. En realidad, Román lo llamó a Óscar para preguntar por mi situación. Cerramos rápido; después se demora por los papeles. Muy contento de recibir ese llamado y ahora hacerme la revisión. Si se da todo lo pensado, es firmar por Boca”.

“Firmo por un año con opción a otro más. Estoy ajeno a lo que digan, voy a hacer mi trabajo, estoy grande, 33 años, mucha experiencia, estuve en un club muy popular como Corinthians, que se habla del club 24 hs y nuevamente toca en un equipo muy popular, de los más grandes del mundo, a adaptarme lo más rápido posible al Mundo Boca”, se extendió Romero.

Además, quien pelea por un cupo para el Mundial 2026 con la Selección de Paraguay se refirió a lo que significa ponerse la azul y oro: “La presión que tiene Boca siempre es al máximo, siempre 100%, tratar de ponerme bien físicamente; estuve casi un mes parado, el campeonato empezó en Argentina y trataré de estar a la altura que siempre pelea grandes cosas”.

Ángel Romero regresa al fútbol argentino

Será la segunda experiencia del paraguayo en la Liga Profesional. Tras cuatro años y medio, volverá a jugar para un grande luego de su pasaje por San Lorenzo entre 2019 y 2021. En el Ciclón dejó huella en 55 partidos, donde aportó 14 goles y 12 asistencias, sin títulos para los de Boedo.

Publicidad

Publicidad

ver también Se muere por jugar en Boca: la fortuna que resigna Santiago Ascacibar para irse de Estudiantes

Datos clave