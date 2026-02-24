Es tendencia:
El gol de Adam Bareiro en su debut en Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina

A los 40 minutos, el paraguayo conectó un pase al medio ante y convirtió su primer gol como jugador del Xeneize.

Por Bruno Carbajo

Con una sonrisa: así celebró Bareiro su primer gol en Boca.
© Prensa BocaCon una sonrisa: así celebró Bareiro su primer gol en Boca.

Cuarenta minutos fue lo que tardó Adam Bareiro en presentarse ante los hinchas de Boca. En su debut en el club, el paraguayo apareció dentro del área para convertir su primer gol en el Xeneize y adelantarlo en el partido ante Gimnasia de Chivilcoy, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Cuando el primer tiempo comenzaba a cerrarse, Bareiro destrabó el partido demostrando su olfato goleador: venció a un defensor en un forcejeo dentro del área, picó hasta el borde del área chica y tan solo debió poner el pie izquierdo para conectar un preciso buscapié de Lucas Janson y dejar sin respuesta al arquero rival.

Tweet placeholder

Aunque su estreno ya se presenta inmejorable, Bareiro ya había demostrado apenas iniciado el encuentro que tenía el arco entre ceja y ceja. A los 4′, se escapó mano a mano e intentó picarla, pero el arquero reaccionó a tiempo para impedir que la noche se le presente tan fácil al delantero.

Es el desafío más grande de mi carrera. Es un club donde la exigencia es muy grande. Ya lo sabía antes de venir acá. Lo tomo de tal manera“, expresó el atacante en la previa del partido. Y, por el momento, está lejos de defraudar.

Con este gol, Bareiro tuvo impacto doble a nivel estadístico. A nivel personal, rompió una extensa sequía en el fútbol argentino, ya que arrastraba una racha de 16 partidos sin convertir en River. Por otro lado, se convirtió en el primer jugador de Boca en debutar con gol desde 2019. ¿El último en hacerlo? Daniele De Rossi ante Almagro, casualidad o no, también en Copa Argentina. Sin embargo, aquella noche no terminó con final feliz para los de la Ribera, que se despidieron del torneo al caer por penales.

Datos clave

  • Adam Bareiro convirtió su primer gol en Boca a los 40 minutos del primer tiempo.
  • El delantero Adam Bareiro anotó tras conectar un centro de Lucas Janson ante Gimnasia de Chivilcoy.
  • Bareiro es el primer debutante de Boca en marcar desde Daniele De Rossi en 2019.
Bruno Carbajo
Bruno Carbajo

    Palabra autorizada

    ggrova
    German García Grova

    Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

    jpasman
    Toti Pasman

    Grandeza total de Gallardo para despedirse de River: vio que la situación no daba para más y dio un paso al costado

