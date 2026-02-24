El gol de Adam Bareiro en su debut en Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina

Cuarenta minutos fue lo que tardó Adam Bareiro en presentarse ante los hinchas de Boca. En su debut en el club, el paraguayo apareció dentro del área para convertir su primer gol en el Xeneize y adelantarlo en el partido ante Gimnasia de Chivilcoy, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Cuando el primer tiempo comenzaba a cerrarse, Bareiro destrabó el partido demostrando su olfato goleador: venció a un defensor en un forcejeo dentro del área, picó hasta el borde del área chica y tan solo debió poner el pie izquierdo para conectar un preciso buscapié de Lucas Janson y dejar sin respuesta al arquero rival.

Aunque su estreno ya se presenta inmejorable, Bareiro ya había demostrado apenas iniciado el encuentro que tenía el arco entre ceja y ceja. A los 4′, se escapó mano a mano e intentó picarla, pero el arquero reaccionó a tiempo para impedir que la noche se le presente tan fácil al delantero.

“Es el desafío más grande de mi carrera. Es un club donde la exigencia es muy grande. Ya lo sabía antes de venir acá. Lo tomo de tal manera“, expresó el atacante en la previa del partido. Y, por el momento, está lejos de defraudar.

Con este gol, Bareiro tuvo impacto doble a nivel estadístico. A nivel personal, rompió una extensa sequía en el fútbol argentino, ya que arrastraba una racha de 16 partidos sin convertir en River. Por otro lado, se convirtió en el primer jugador de Boca en debutar con gol desde 2019. ¿El último en hacerlo? Daniele De Rossi ante Almagro, casualidad o no, también en Copa Argentina. Sin embargo, aquella noche no terminó con final feliz para los de la Ribera, que se despidieron del torneo al caer por penales.

