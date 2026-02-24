Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy EN VIVO y ONLINE vía TyC Sports por la Copa Argentina 2026: minuto a minuto

Este martes 24 de febrero, se enfrentan Boca y Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026 en el Estadio Padre Martearena. El encuentro comienza a las 21:15 horas y se puede ver por TyC Sports. Además, el árbitro es Facundo Tello.

Publicidad

Publicidad

15:54hs Terna arbitral de Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy Facundo Tello fue designado por la Asociación del Fútbol Argentino para impartir justicia en Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina. Está acompañado por las siguientes autoridades: Asistente 1: Juan Mamani

Asistente 2:Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Federico Benítez undefined

14:50hs La posible formación de Gimnasia de Chivilcoy vs. Boca Nicolás Dormisch; Alexis Zárate, Franco Flores, Valentín Robatto, Martín Gallo; Ramiro Medina, Ezequiel Bassi, Gonzalo Martínez; Franco Cáseres; Patricio Ferreira y Marcos Salvaggio. DT: Alberto Salvaggio.

14:41hs La posible formación de Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda.