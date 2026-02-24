Es tendencia:
Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy EN VIVO y ONLINE vía TyC Sports por la Copa Argentina 2026: minuto a minuto

En la provincia de Salta, el Xeneize se enfrenta al Verdiblanco por los 32avos de final de la Copa Argentina. Seguí el minuto a minuto en BOLAVIP.

Por Julián Mazzara

Boca y Gimnasia de Chivilcoy se enfrentan por la Copa Argentina.
Boca y Gimnasia de Chivilcoy se enfrentan por la Copa Argentina.

Este martes 24 de febrero, se enfrentan Boca y Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026 en el Estadio Padre Martearena. El encuentro comienza a las 21:15 horas y se puede ver por TyC Sports. Además, el árbitro es Facundo Tello.

Terna arbitral de Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy

Facundo Tello fue designado por la Asociación del Fútbol Argentino para impartir justicia en Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina. Está acompañado por las siguientes autoridades:

  • Asistente 1: Juan Mamani
  • Asistente 2:Agustín Méndez
  • Cuarto árbitro: Federico Benítez
La posible formación de Gimnasia de Chivilcoy vs. Boca

Nicolás Dormisch; Alexis Zárate, Franco Flores, Valentín Robatto, Martín Gallo; Ramiro Medina, Ezequiel Bassi, Gonzalo Martínez; Franco Cáseres; Patricio Ferreira y Marcos Salvaggio. DT: Alberto Salvaggio.

La posible formación de Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda.

Julián Mazzara
Julián Mazzara

