COPA ARGENTINA

En su debut en Boca, Adam Bareiro soltó una frase polémica que impacta en River

El flamante refuerzo del Xeneize debuta este martes por Copa Argentina y lanzó un comentario que no caerá para nada bien en la otra vereda.

Por Agustín Vetere

Adam Bareiro, refuerzo de Boca.
© GettyAdam Bareiro, refuerzo de Boca.

Por los 32avos de la Copa Argentina, Boca Juniors debuta en la edición 2026 del certamen este martes ante Gimnasia de Chivilcoy en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. Entre los titulares del Xeneize destaca Adam Bareiro, que hará su presentación.

El delantero paraguayo es el último refuerzo en el combinado dirigido por Claudio Úbeda. Viene de militar en Fortaleza en la Serie B de Brasil, pero lo que más impacta es su pasado reciente por River Plate. Pasó poco más de un año desde su salida del Millonario.

En ese contexto, el exatacante de San Lorenzo emitió sus primeras palabras como incorporación del club de la Ribera y, ante los micrófonos de TyC Sports, soltó una frase que seguramente generará malestar en Núñez. El de la Albirroja catalogó a Boca como “el desafío más grande” de su carrera.

“Sí, es el desafío más grande de mi carrera. Es un momento donde me agarra con muchas cosas vividas. Es un club donde la exigencia es muy grande. Ya lo sabía antes de venir acá. Lo tomo de tal manera. Espero estar a la altura de lo que es esta institución y dar todo lo mejor de mi”, explicó Bareiro.

Para el compromiso ante los de Chivilcoy, Úbeda aprovechó para darles descanso a la mayoría de los titulares y para comenzar a darle rodaje al paraguayo. Así, Bareiro irá como principal referencia de ataque, acompañado por Ángel Romero y Lucas Janson en la delantera.

Quién es el árbitro en Boca vs Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina

Datos clave

  • Adam Bareiro debuta como titular en Boca Juniors ante Gimnasia de Chivilcoy en Salta.
  • El paraguayo calificó su llegada al Xeneize como el desafío más grande de su carrera.
  • El equipo dirigido por Claudio Úbeda debuta este martes por los 32avos de Copa Argentina.
Agustín Vetere
Agustín Vetere

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

jpasman
Toti Pasman

Grandeza total de Gallardo para despedirse de River: vio que la situación no daba para más y dio un paso al costado

