En su debut en Boca, Adam Bareiro soltó una frase polémica que impacta en River

Por los 32avos de la Copa Argentina, Boca Juniors debuta en la edición 2026 del certamen este martes ante Gimnasia de Chivilcoy en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. Entre los titulares del Xeneize destaca Adam Bareiro, que hará su presentación.

El delantero paraguayo es el último refuerzo en el combinado dirigido por Claudio Úbeda. Viene de militar en Fortaleza en la Serie B de Brasil, pero lo que más impacta es su pasado reciente por River Plate. Pasó poco más de un año desde su salida del Millonario.

En ese contexto, el exatacante de San Lorenzo emitió sus primeras palabras como incorporación del club de la Ribera y, ante los micrófonos de TyC Sports, soltó una frase que seguramente generará malestar en Núñez. El de la Albirroja catalogó a Boca como “el desafío más grande” de su carrera.

“Sí, es el desafío más grande de mi carrera. Es un momento donde me agarra con muchas cosas vividas. Es un club donde la exigencia es muy grande. Ya lo sabía antes de venir acá. Lo tomo de tal manera. Espero estar a la altura de lo que es esta institución y dar todo lo mejor de mi”, explicó Bareiro.

Para el compromiso ante los de Chivilcoy, Úbeda aprovechó para darles descanso a la mayoría de los titulares y para comenzar a darle rodaje al paraguayo. Así, Bareiro irá como principal referencia de ataque, acompañado por Ángel Romero y Lucas Janson en la delantera.

