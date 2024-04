Enrique Hrabina le aportó una dosis más de picante a la previa del Superclásico que River y Boca disputarán este domingo, desde las 15.30, en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba y por los cuartos de final de la Copa de la Liga. Lo hizo poniendo en tela de juicio al árbitro designado Yael Falcón Pérez, a quien acusó de ser hincha de River.

“Cómo me va a gustar si es hincha de River. Acá nos conocemos todos. No creo que los arbitrajes hayan favorecido a Boca como lo vienen haciendo con River desde hace 10 años a esta parte. Nosotros no andamos llorando, hablamos con la realidad. Después, en la cancha, los jugadores tienen que ganar, pero el tema es que no te compliquen de afuera”, señaló en diálogo con AM 870.

El exjugador que defendió la camiseta del Xeneize desde 1985 a 1992 y que actualmente está vinculado al fútbol senior del club, ya había salido con los tapones de punta contra Falcón Pérez tras su actuación en el Superclásico disputado el pasado 25 de febrero en el Monumental, por la séptima fecha de la presente edición de la Copa de la Liga, especialmente por una dura infracción de Marcelo Herrera a Kevin Zenón por la que se reclamó expulsión y que este castigó con tarjeta amarilla para el jugador del Millonario.

Más allá de las críticas de Hrabina, la designación no parece haber generado mayor malestar en ninguno de los dos equipos. Un detalle curioso al respecto es que será el primer árbitro en dirigir dos Superclásicos de manera consecutiva, especialmente porque el de febrero fue su estreno en un River vs. Boca.

¿Cómo les fue a River y Boca con Falcón Pérez?

Más allá del único Superclásico que tiene por ahora en su historial, que finalizó con igualdad 1-1, Yael Falcón Pérez dirigió once veces tanto a River como a Boca. Con él como juez principal, El Millonario acumula seis victorias, dos empates y tres derrotas; mientras que para El Xeneize fueron cinco triunfos, dos empates y cuatro caídas.

¿Quiénes acompañarán a Falcón Pérez en el Superclásico?

El árbitro de 35 años estará asistido en el Estadio Mario Alberto Kempes por Juan Pablo Belatti y Miguel Savorani como jueces de línea, además de Pablo Echavarría como cuarto hombre. El principal responsable del VAR será Jorge Baliño y Lucas Novelli el árbitro AVAR.

Entradas agotadas

Luego de una enorme espera, los hinchas de River y Boca pudieron conseguir sus entradas para el Superclásico del domingo, y agotaron todas las localidades, según informó el sitio encargado del expendio, Deportick. Además, dejaron en claro que no habrá venta de tickets en el estadio Mario Alberto Kempes.