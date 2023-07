En Boca siguen tras los pasos de Edinson Cavani sabiendo que más allá de los conflictos que el propio jugador debe resolver con Valencia, club con el que tiene contrato hasta el próximo año, deben liberar un cupo de futbolistas extranjeros para poder inscribirlo.

Hoy por hoy, son tres los futbolistas que pueden hacer ese lugar que el Xeneize necesita: Sebastián Villa, quien ya no podrá jugar para el equipo producto de la sentencia que lo declaró culpable de ejercer violencia de género contra su expareja; Jan Hurtado, quien regresó de su préstamo y no parece contar para Almirón pese a que pidió verlo; y Oscar Romero, quien alternó buenas y malas, y tiene pretendientes importantes.

Por obvias razones, la prioridad para Boca era desprenderse de Villa, pero ni aparecen los interesados en contratarlo ni el jugador tiene demasiadas intenciones de ponérselo fácil al club que lo resguardó hasta que fue sentenciado, incluso cuando eran muchos los que demandaban que fuese apartado durante el tiempo que dure el proceso judicial.

Entonces, la principal opción para liberar el cupo de extranjero pasó a ser Jan Hurtado, quien ya recibió propuestas del Deportivo Pereyra de Colombia y de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Sin embargo, ninguna de las dos propuestas lo convence y hasta el momento permanece en el club sin tomar la posibilidad de volver a salir a préstamo que se le concedió para que pueda tener mayor cantidad de minutos.

El problema es que la indecisión de Hurtado podría provocar que quien tenga las horas contadas en el plantel sea Oscar Romero. Según avanzó Ezequiel Sosa, en Boca no pueden esperar a que al venezolano le llegue una oferta que lo seduzca debido a que la necesidad de hacer lugar a Cavani se volvió urgente, pues temen que de no haber cupo el uruguayo no haga todos los esfuerzos a su alcance por liberarse de Valencia.

“A Santiago del Estero no va a viajar Oscar Romero. En principio, tiene una molestia muscular. Pero es uno de los apuntados para liberar cupo. Pregunté por Vasco da Gama y formalmente a Boca no llegó nada. Pero el jugador empieza a entrar en un terreno confuso. Tiene contrato hasta fin de año, perdió terreno con Almirón y creo ya que su destino en Boca empieza a llegar a su fin, especialmente si no se soluciona el tema de Hurtado”, señaló el periodista en Radio La Red.