Liliam Thuram arremetió contra José Mourinho: “Hay un sentimiento de superioridad y narcisismo blanco en sus palabras”

El partido de Champions League del pasado martes entre Benfica y Real Madrid terminó en escándalo, luego de una advertencia de Vinícius Jr. hacia el árbitro del partido por comentarios racistas por parte de Gianluca Prestianni, que inició el protocolo de racismo en medio del encuentro. Una vez terminado el partido, José Mourinho habló con la prensa y se mantuvo del lado de su jugador, cuestionando la veracidad de la queja del brasileño.

En cualquier caso, UEFA abrió una investigación donde se evaluará la situación de Prestianni, pero las declaraciones de José Mourinho se llevaron la reprobación de Liliam Thuram, futbolista campeón del mundo con Francia en el Mundial 1998. El legendario defensor francés que tuvo pasos por Juventus, Barcelona trató al entrenador luso de “poco hombre”, por dudar de las acusaciones de Vinícius.

Liliam Thuram fue categórico con Mourinho.

“José Mourinho es un gran entrenador con una carrera excepcional. Ha trabajado con muchos jugadores negros a lo largo de su vida como para dudar de la veracidad de un acto racista“, expresó Thuram en diálogo con L’Equipe.

“¿Pero cómo puede decir eso? ¿Pero quién es usted, Sr. Mourinho, para permitirse decidir lo que Vinícius Júnior tiene derecho a hacer o no? Hay un sentimiento de superioridad y narcisismo blanco en sus palabras“, agregó, ya con otro nivel de agresividad en sus palabras, desestimando la provocación de Vinicius en el festejo de su gol.

La situación entre Vinicius y Prestianni seguirá siendo analizada por UEFA. (Getty)

“El acto racista del que Vini fue víctima no está ligado a su comportamiento, sino al color de su piel. ¿Y cómo no vamos a tener en cuenta lo que dicen los jugadores? ¿Entonces es eso, Vinícius está loco, se inventó un insulto y corrió hacia el árbitro?”, cuestionó Thuram. “Kylian Mbappé también lo escuchó, ¿entonces Mbappé también está loco? Los negros están locos, ¿es eso? Son paranoicos e inventan historias…”.

Para Thuram, Mourinho hace mal en cuestionar las acciones de Vinicius y creer en Prestianni. (Getty)

“Cuando Mourinho intenta hacernos creer que Vinícius Júnior es responsable del racismo que sufre, es patético. A través de este análisis, se convierte en una persona mezquina, en un hombre pequeño“, agregó Thuram. “Mourinho no analiza el acto racista como hombre, sino como hombre blanco. No estamos obligados a pensar a través del prisma de su color de piel”, cerró.

En síntesis