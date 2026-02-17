José Mourinho defendió a Prestianni y cuestionó los festejos de Vinícius: “Siempre lo mismo”

Si algo faltaba para que el escándalo entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni terminara de estallar, era la palabra de José Mourinho. El entrenador del Benfica no tuvo pelos en la lengua para sentarse en la conferencia de prensa y, tras la derrota ante Real Madrid, ofrecer una visión diametralmente opuesta a la de la delegación merengue.

Fiel a su estilo, The Special One no solo defendió el ex Vélez, sino que también apuntó contra el brasileño. “¿Si Prestianni está arrepentido? ¿Arrepentido de qué? He hablado con los dos. Vinicius me dice una cosa, Prestianni me dice otra“, disparó el DT portugués respecto al al supuesto insulto racista que inició el conflicto.

Y agregó: “Yo no quiero ser rojo y decir que creo al 100% solo a Prestianni, pero tampoco puedo ser blanco y decir que lo que Vinicius me ha dicho es la verdad absoluta”.

Sin embargo, el punto más fuerte de su discurso fue cuando se centró en el comportamiento de Vinícis, a quien acusó de incitar a la violencia al bailar en el banderín del córner en la celebración de su gol. “Marca un tanto que solo él o Mbappé pueden hacer. Pero después tiene que ir a los hombros de sus compañeros, no meterse con 60.000 personas en este estadio“, criticó con dureza.

Bajo ese contexto, el técnico portugués apeló a la historia para intentar darle una lección al delantero brasileño, comparándolo con leyendas del deporte. “Le dije a Vinicius: ‘Marcaste un gol magnífico, ¿por qué no lo celebras como Di Stéfano, como Pelé o Eusébio? ¿Por qué no puedes celebrar simplemente con la alegría de ser un gran jugador?'”, contó, para luego rematar: “¿En cuántos estadios ha pasado esto? Siempre lo mismo, hay alguna cosa que no va“.

Finalmente, Mourinho intentó limpiar la imagen de su club ante los ojos del mundo. “La leyenda más grande de Benfica es Eusébio, Benfica no es un club racista“, afirmó tajante, para intentar ponerle paños fríos a una situación que mantiene en vilo al fútbol mundial.

