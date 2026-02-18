Prestianni se enfrenta a una histórica sanción si se confirma su ataque racista a Vinicius

Gianluca Prestianni en encuentra en el ojo del huracán. Su encontronazo con Vinicius en el segundo tiempo del Benfica vs. Real Madrid tiene en este momento a la UEFA patas arriba. Desde el máximo ente del fútbol europeo se harán las investigaciones correspondientes ahora mismo para esclarecer si el argentino dijo o no ‘mono’ a la estrella merengue. Si se confirma, puede perder muchos partidos de Champions.

Todo pasa por entender el artículo 14 del reglamento de la UEFA. Un escrito donde se establece que cualquier ataque racista de un jugador a otro en las competiciones del máximo ente del fútbol europeo derivará en graves sanciones para el imputado. La trama podría irse un mínimo de 10 partidos de sanción y a modo de castigo si Gianluca Prestianni es encontrado culpable.

“Cualquier entidad o persona, sujeta al reglamento, que insulte la dignidad humana de un individuo o grupo de individuos por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza, la religión, el origen, el género o la orientación sexual, estará sujeta a una suspensión de al menos diez partidos o por un período de tiempo determinado, o a cualquier otra sanción apropiada“, dicta el reglamento de UEFA que ahora mismo es analizado por todos. Se vienen horas claves para definir qué ocurre con el jugador del Benfica.

Todo estalló con el golazo de Vinicius en Da Luz. Un derechazo que le dio el triunfo a Real Madrid en esta ida de playoff de Champions. Su celebración ante las gradas del estadio del Benfica desató la ira de los jugadores de José Mourinho, quienes le reclamaron por esto. Minutos más tarde aparece Gianluca Prestianni en la trama con los hechos ya conocidos por todos. El argentino ya compadeció en sus redes.

Prestianni será juzgado por UEFA en las próximas jornadas: GETTY

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al Jugador Vinicius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”, sus reflexiones en redes sociales y para denunciar igualmente ataqes verbales de los jugadores del conjunto blanco. Kylian Mbappé no negó en zona mixta llamarle a la cara ‘Puto racista’.

El descargo de Vinicius tras la polémica

Salió sin dar muchas explicaciones de Da Luz Vinicius. Si lo hizo en sus redes sociales y con todo el apoyo del vestuario del Real Madrid. Por medio de sus plataformas de mensajería, seria tajante sobre lo ocurrido con Prestianni en una segunda mitad donde tras el episodio, el partido pasó a segundo plano. El siguiente asalto tendrá lugar en una semana y veremos si con Gianluca en la convocatoria.

“Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camisa para demostrar su debilidad. Pero cuentan, junto a ellos, con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigar. Nada de lo ocurrido hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi familia…Me sacaron una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender por qué. Por otro lado, fue un protocolo mal ejecutado que no sirvió para nada. No me gusta estar en situaciones así, especialmente después de una gran victoria cuando los titulares tienen que ser sobre el Real Madrid, pero es necesario”, finalizaba el delantero sobre una nueva jornada de polémica y ataques a su figura. UEFA investiga todo ahora mismo.

