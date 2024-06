El encuentro que protagonizarán la Selección Argentina y su par de Canadá tiene autoridades confirmadas. El encargado de impartir justicia en el partido inaugural de la Copa América será Jesús Valenzuela, un árbitro con antecedentes positivos y negativos con la Albiceleste.

Las estadísticas como árbitro de campo son casi perfectas: en 5 partidos, fueron 3 victorias y 2 empates para el combinado nacional. Entre las igualdades aparece el triunfo por penales contra Colombia y el icónico “mirá que te como” de Emiliano Martínez a Yerry Mina y Davinson Sánchez.

Los otros compromisos fueron triunfos ante Bolivia y Perú por Eliminatorias y Paraguay por la Copa América 2021. La otra igualdad fue ante Chile en junio de ese mismo año. Como árbitro VAR, hay un recuerdo más que negativo…

El mal antecedente de Valenzuela con Argentina

Valenzuela fue uno de los árbitros VAR del Argentina vs. Brasil de la Copa América 2019, donde la Verdeamarela se impuso por 2 a 0 con goles Roberto Firmino y Gabriel Jesús. En esa noche, a los de Lionel Scaloni no le cobraron dos penales que podrían haber cambiado la historia.

En esa oportunidad, Roddy Zambrano no vio un topetazo de Arthur a Nicolás Otamendi ni otra infracción sin pelota de Dani Alves a Sergio Agüero. Tiempo después, el juez de campo soltó: “El VAR no me llamó. Si yo veía esa jugada, lógico que cobraba penal“.

Luego de aquel partido, se vio la versión más enojada de Lionel Messi cuando habló del arbitraje: “Se cansaron de cobrar boludeces durante toda la Copa América y hoy no le cobraron un penal a Otamendi. Todas las boludeces se cobraron a favor para ellos. Hubo penales pelotudos durante toda la Copa y hoy ni siquiera consultaron el VAR“.

Los árbitros para Argentina vs. Canadá

ÁRBITRO: Jesús Valenzuela (VEN)

ÁRBITRO ASISTENTE 1: Jorge Urrego (VEN)

ÁRBITRO ASISTENTE 2: Lubin Torrealba (VEN)

CUARTO ÁRBITRO: Iván Barton (SLV)

QUINTO ÁRBITRO: David Morán (SLV)

VAR: Leodán González (URU)

AVAR: Richard Trinidad (URU)

Cuándo se juega Argentina vs. Canadá: hora y TV

La Selección Argentina, con Lionel Messi a la cabeza, enfrentará a Canadá el próximo jueves 20 de junio a las 21 (hora ARG) en el Mercedes-Benz Stadium. Dicho encuentro se podrá ver en vivo por la pantalla de TV Pública, TyC Sports y D Sports.