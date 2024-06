Por estas horas la cautela y la incertidumbre rodean a la Selección Argentina en torno al tema que más preocupa a los fanáticos: Lionel Messi. El capitán no terminó de la mejor manera el partido ante Chile por Copa América, pese a haber completado los 90 minutos, y este viernes se realizará estudios para determinar el grado de lesión en su pierna derecha.

El aductor que tanto ha tenido a maltraer al Diez volvió a molestarle de arranque nomás del encuentro del pasado martes y por eso Lionel Scaloni optó directamente por no tenerlo en cuenta para el partido ante Perú del sábado en Miami, el último por la fase de grupos. Claro, con el equipo ya clasificado a cuartos y ante un rival de menor jerarquía, el DT apuesta por el recambio y el Leo estará en el banco de relevos. Pero eso no es todo.

Desde el cuerpo técnico hay cierta calma con respecto al estado de Messi. Todos coinciden en que la lesión no es grave, ya que de haberlo sido el jugador de Inter Miami no hubiese estado los 90 minutos en cancha ante Chile y hubiese sido reemplazado en el entretiempo. ¿Pero entonces qué?

El alivio radica puntualmente en las propias declaraciones públicas de Leo en zona mixta, similares a las que hizo internamente: “Me molesta un poco la verdad, pero sí pude terminar jugando, así que espero que no sea nada grave. Empecé el partido jugando con molestias y no estaba suelto del todo pero, bueno, se ganó y es lo importante. En la primera jugada se me puso duro el aductor, no sentí pinchazo ni desgarro. Me costaba moverme con libertad”.

Lo cierto es que ya se llegó al viernes y Leo recién hoy se hará estudios. Esto tiene que ver con que se decidió dejarlo descansar unos días, incluso el jueves estuvo en su casa de Miami junto a su familia, para que la zona se suelte y los resultados sobre qué le ocurre sean más precisos.

Es clave recordar que esta no es la primera vez que Messi aqueja este tipo de molestias. A principios de 2024, cuando las Garzas se encontraban de gira por Asia preparando el inicio de la temporada oficial, el goleador de 37 años fue descartado por una inflamación en el aductor de su pierna derecha que le impidió jugar uno de los amistosos. Ahora, la historia se repite.

Messi fue atendido en pleno partido contra Chile.

Este viernes, la Selección Argentina vuelve a entrenarse por la tarde-noche de Miami y encima habrá puertas abiertas a la prensa para ver unos minutos de la práctica. Allí se podrá observar con detenimiento si el capitán trabaja a la par del grupo o lo hace diferenciado.

Por otro lado, a las 16.30, hora Argentina, Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa y se espera que de mayores precisiones sobre la situación para aclarar el panorama en una jornada cargada de rumores.

Es que el jueves por la noche circuló la versión de que tal vez Messi se pierda el partido de cuartos de final de la Copa América que se disputará el jueves, si argentina termina puntero de su zona, ante un rival a definir. Esto obviamente ha sido desmentido ya que el cuerpo técnico está pensando en el partido del sábado ante Perú. Pero además, en caso de que Leo no esté al 100% en lo físico para la próxima semana, habrá una charla entre el DT y el jugador para definir los pasos a seguir.

Mientras tanto, el plan de Scaloni es claro: darle descanso al goleador contra Perú y aligerar las cargas en los entrenamientos. Todo esto, a la espera de los exámenes médicos que brindarán mayor claridad a esta situación de incertidumbre que preocupa a los hinchas y genera ansiedad en el público que espera ver a Leo en cancha lo más rápido posible.