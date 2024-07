La respuesta de Marcelo Bielsa que provocó risas en la conferencia de prensa antes de Uruguay vs. Colombia por Copa América

En la previa del encuentro por la segunda semifinal de la Copa América, en la que la Selección de Uruguay se enfrenta ante la Selección de Colombia por un lugar en la final, el entrenador de la Celeste, Marcelo Bielsa, habló en la conferencia de prensa protocolar organizada por Conmebol.

Allí, el Loco se presentó junto a Maximiliano Araújo, una de las figuras de su equipo en este certamen continental, y en la misma, no solo analizó lo que será este encuentro, sino que también tuvo una divertida respuesta que generó risas a los periodistas presentes en la sala.

“Araújo ha sido uno de sus jugadores predilectos desde que llegó. ¿Cómo lo descubrió? ¿Qué cosas vio en ese momento?”, consultó un periodista respecto al extremo por la banda izquierda de 24 años que actualmente se desempeña en el Toluca de México.

“Convengamos que son preguntas muy especiales, ustedes le preguntan a Maxi sobre mí estando yo presente y a mí sobre Maxi estando él presente. Creo que Maxi es un jugador vulgar que ha llegado a donde está producto de la suerte y que no creo que pase de ahí. Yo no lo vi, me lo recomendaron”, respondió Bielsa, generando la risa de todos los presentes.

Seguido a esta respuesta, el entrenador argentino también comenzó a reírse junto a su dirigido y le extendió su brazo para darle una palmada, en señal de que su respuesta fue un chiste.

Esta es la segunda situación insólita del Loco en conferencia de prensa a lo largo de esta Copa América, debido a que previo al encuentro contra Bolivia por fase de grupos, fue consultado sobre Darwin Núñez y su fanatismo por MC Donalds, la famosa cadena de hamburguesas.

Maxi Araújo, una de las piezas claves de Uruguay

En esta Copa América, el extremo del Toluca se convirtió en una pieza clave de Uruguay, ya que en los 4 partidos que disputó, marcó 2 goles y aportó una asistencia. El primero de los dos tantos que convirtió, fue en el estreno ante Panamá, donde con un golazo abrió la cuenta para su equipo.

Uruguay vs. Colombia: cuándo juega y cómo ver

El segundo partido de las semifinales de la Copa América se jugará este miércoles 10 de julio a las 21:00 horas de Argentina, en el Bank of America Stadium, con el arbitraje del mexicano Cesar Ramos, y se podrá ver tanto por DSports como por el canal eventos de Flow (116).