En el NRG Stadium de Houston, por los cuartos de final de la Copa América, luego de empatar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios, la Selección Argentina venció 4 a 2 en la definición de penales a Ecuador y avanzó a la semifinal del certamen continental.

Ya consumada la clasificación, el capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, que completó los 90 minutos a pesar de que llegaba con los justo desde lo físico, habló con los medios en zona mixta, donde se refirió a su rendimiento, su estado actual y al penal que falló en la tanda.

“Mucha bronca porque iba convencido de patearlo así, había hablado con Dibu, con Rulli, había pateado un par de penales, había hablado con ellos, venia pateando cruzado seguido, de hecho el se tira cruzado, la toqué y se me fue”, comentó molesto por su remate fallido.

Y agregó con respecto a lo que fue el partido y el estado del campo de juego: “Las canchas tampoco te permiten jugar como uno quiere, rápido y eso facilita al defensor pero son un gran equipo, sabíamos que iban a ser unos cuartos de final muy duros”.

Lionel Messi habló tras la clasificación de Argentina. (Foto: Getty).

Su estado físico y la recuperación de su lesión

Por otro lado, se refirió a su estado actual, teniendo en cuenta la molestia que lo tenía a maltraer: “Tratando de sacar la molestia que tenia el dolor, sentía que entrenando de a poco sintiendo un porque de miedo, no soltándome del todo pero al final en los ultimo entrenamientos me sentí mucho mejor y me sentía bien, no sentía molestias, nada por ahí miedo psicológico de cuando tenés una lesión o molestia y siempre está, pero a nivel muscular no sentía nada, me preguntó si estaba bien y yo le dije que si”.

La importancia de Dibu Martínez en los penales

“Sabia que en estos momentos el siempre está, el se hace grande, es grande cuando está abajo del arco, es complicado, es rápido, el se tenia mucha fe, antes del partido jodía de que si había penales estemos tranquilos ,le gustan estos momentos y es una suerte de tenerlo, tenemos un poquito de ventaja ahí”, destaco sobre el rendimiento del arquero.

“Le patee varios en los entrenamientos, pero no es lo mismo que en un partido, nos conocemos mucho los dos, me ayuda a mi yo lo ayuda a él y ya te digo en un momento por los puntos es diferente, ya creo que no nos vamos a cruzar así que quedará en el aire”, agregó.