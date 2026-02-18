Contra quién juega River en los 16avos de final de la Copa Argentina tras eliminar a Ciudad de Bolívar

River se impuso frente a Ciudad de Bolívar, bajo el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina, y accedió a los 16avos de final del certamen que conquistó en tres ocasiones: 2016, 2017 y 2019.

Pese a que venía golpeado por los flojos rendimientos, el elenco comandado por Marcelo Gallardo logró imponerse a la adversidad y se metió en la próxima etapa del campeonato. Y ya tiene un rival definido.

En la siguiente instancia, el Millonario deberá medirse ante Aldosivi, partido que, por el momento, no tiene fecha de disputa, como así tampoco una sede definida. Sin embargo, es muy probable que se juegue en alguna provincia del interior del país para que los hinchas de toda la República Argentina puedan concurrir.

El Tiburón, comandado tácticamente por Guillermo Farré, se clasificó a los 16avos de final luego de vencer a San Miguel por 3-0 tras los goles de Joaquín Novillo, Tomás Fernández y Lucas Brochero, en el primer turno de la jornada.

El fixture de la Copa Argentina 2026

El cuadro de la Copa Argentina 2026

DATOS CLAVES

