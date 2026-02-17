Es tendencia:
Jugador x Jugador: los puntajes de River vs. Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina 2026

Las calificaciones de los jugadores del conjunto Millonario tras el encuentro correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina.

Por Gabriel Casazza

Los once titulares de River en San Luis.
© Copa ArgentinaLos once titulares de River en San Luis.

Santiago Beltrán (6): A lo largo de los 90 minutos, el joven arquero de River no tuvo demasiado trabajo y tampoco contó con grandes inconvenientes. Pese a ello, respondió de forma aceptable en los intentos aislados y no expuso errores de gran magnitud.

Gonzalo Montiel (6): Más que lateral derecho, se desempeñó como extremo, mostrándose como opción permanente con sus escaladas constantes. Pese a ello y a estar involucrado en varias ocasiones de sumo riesgo, no resolvió de la mejor manera.

Lucas Martínez Quarta (3): Un tembladeral en el fondo de River. Pese a que el contrincante llegó de forma muy aislada, el primer marcador central Millonario expuso severas limitaciones, rechazando corto y hacia el medio y manifestando muchas dudas.

Paulo Díaz (5): Es cierto que, algo ayudado por la poca actividad ofensiva de Ciudad de Bolívar, no tuvo grandes sobresaltos y no protagonizó errores groseros. A su vez, no fue garantía de seguridad y tuvo algunos problemas con espacios.

Matías Viña (4): Al igual que Montiel, se proyectó una y otra vez, dejando muchos espacios a su espalda y sufriendo en el retroceso. Más allá de alguna aparición ofensiva criteriosa, no se caracterizó, ni por asomo, por contar con precisión en los centros.

Fausto Vera (5): Una vez más, uno de los jugadores con más ganas y con más despliegue de River. De todas maneras, más allá de sus intentos permanentes y de su entrega constante, nunca pudo exponer claridad para ser una opción en ofensiva.

Fausto Vera entregando una pelota. (Foto: Prensa River)

Aníbal Moreno (3): Nuevamente expuso una versión endeble y mucho menos sólida que la de sus primeros minutos con la camiseta de River. Una severa falla casi termina en gol de Bolívar en el comienzo y no estuvo sólido en ningún pasaje. Poco con la pelota.

Tomás Galván (5): La entrega y el despliegue volvieron a caracterizar su actuación. Se mostró comprometido con la recuperación de la pelota y buscó asociarse y desprenderse para lastimar, incluso pisando el área. No terminó del todo bien sus aproximaciones.

Juan Fernando Quintero (6,5): Se equivocó más de lo que acertó en las culminaciones, pero no dejó de ser el hombre más claro de River a lo largo de todo el partido. Le faltó consistencia y también algo de inteligencia en la toma de decisiones. Buena ejecución de penal.

Una de las apariciones de Juan Fernando Quintero. (Foto: Prensa River)

Agustín Ruberto (4,5): Expuso algunas apariciones interesantes que no terminaron de pesar para inquietar a la última línea rival. Se lo vio condicionado por el pésimo vuelo futbolístico de River y terminó retirándose en la etapa complementaria sin haber aprovechado su chance.

Maximiliano Salas (2): Otra actuación paupérrima de un jugador que falla en todas y cada una de sus intervenciones, tanto desde las decisiones como desde las ejecuciones. Pesado, previsible, sin explosión y siendo neutralizado en todos sus intentos.

Ingresaron:

Ian Subiabre (5): No pudo desequilibrar durante su estadía en el campo de juego. Un par de intentos que no pasaron a mayores, perdiendo un mano a mano.

Facundo Colidio (3): Poco y nada de un delantero que sigue profundizando su severa crisis. Le costó hasta parar la pelota.

Joaquín Freitas (6,5): Una guapeada individual terminó salvando a River de un nuevo papelón, generando el penal del triunfo.

Santiago Lencina (-): Ingresó sobre la recta final del compromiso y no logró hacer gran cosa.

Giuliano Galoppo (-): Escasos minutos en el campo de juego.

Gabriel Casazza
Gabriel Casazza

