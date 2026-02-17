Los hinchas de River estallaron con un titular pese a la victoria vs. Ciudad Bolívar: “No gambeteó ni al árbitro”

River debió trabajar más de la cuenta para superar 1-0 a Ciudad Bolívar en su debut en la Copa Argentina y avanzar a los 16avos de final. Si bien logró el objetivo, el Millonario volvió a dejar una imagen que no terminó de convencer y extendió una tendencia que ya se había visto en los últimos encuentros, lo cual generó preocupación entre los hinchas.

Dentro de ese contexto, las miradas apuntaron con fuerza hacia un nombre propio: Maximiliano Salas. El delantero fue titular en San Luis, pero no logró marcar diferencias. Impreciso con la pelota, sin claridad en los metros finales y con escasa conexión con sus compañeros, su nivel individual quedó en el ojo de la tormenta. Finalmente, fue reemplazado a los 60 minutos por el juvenil Freitas,

En esa sintonía, las redes sociales no tardaron en hacerse eco. Mientras transcurría el encuentro, varios simpatizantes expresaron su descontento y compararon su rendimiento con el de otros futbolistas que compiten por el mismo puesto, como el propio Freitas o Facundo Colidio. “Qué decepción”, escribió un usuario. Otro fue todavía más tajante: “Cualquiera de los tres de adelante que entró ahora es Harry Kane al lado de Salas”. Los comentarios, en una línea similar, marcaron el pulso del malestar que se vivió de manera virtual durante el partido.

