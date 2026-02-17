Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Los hinchas de River estallaron con un titular pese a la victoria vs. Ciudad Bolívar: “No gambeteó ni al árbitro”

El Millonario pasó de ronda, pero el flojo rendimiento colectivo dejó a un nombre en particular en el ojo de la tormenta.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Los hinchas de River reprobaron la actuación de un jugador en el debut por Copa Argentina.
© GettyLos hinchas de River reprobaron la actuación de un jugador en el debut por Copa Argentina.

River debió trabajar más de la cuenta para superar 1-0 a Ciudad Bolívar en su debut en la Copa Argentina y avanzar a los 16avos de final. Si bien logró el objetivo, el Millonario volvió a dejar una imagen que no terminó de convencer y extendió una tendencia que ya se había visto en los últimos encuentros, lo cual generó preocupación entre los hinchas.

Dentro de ese contexto, las miradas apuntaron con fuerza hacia un nombre propio: Maximiliano Salas. El delantero fue titular en San Luis, pero no logró marcar diferencias. Impreciso con la pelota, sin claridad en los metros finales y con escasa conexión con sus compañeros, su nivel individual quedó en el ojo de la tormenta. Finalmente, fue reemplazado a los 60 minutos por el juvenil Freitas,

En esa sintonía, las redes sociales no tardaron en hacerse eco. Mientras transcurría el encuentro, varios simpatizantes expresaron su descontento y compararon su rendimiento con el de otros futbolistas que compiten por el mismo puesto, como el propio Freitas o Facundo Colidio. “Qué decepción”, escribió un usuario. Otro fue todavía más tajante: “Cualquiera de los tres de adelante que entró ahora es Harry Kane al lado de Salas”. Los comentarios, en una línea similar, marcaron el pulso del malestar que se vivió de manera virtual durante el partido.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Bruno Carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

¿Cuántos desatinos más de Cavani tiene que aguantar el hincha de Boca?

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Jugador x Jugador: los puntajes de River vs. Ciudad de Bolívar
River Plate

Jugador x Jugador: los puntajes de River vs. Ciudad de Bolívar

Cuándo puede darse el Superclásico entre River y Boca en la Copa Argentina 2026
Fútbol Argentino

Cuándo puede darse el Superclásico entre River y Boca en la Copa Argentina 2026

El particular festejo de Quintero en su gol ante Ciudad de Bolívar
River Plate

El particular festejo de Quintero en su gol ante Ciudad de Bolívar

Prestianni rompió el silencio tras su escándalo con Vinícius: "Jamás fui racista"
Fútbol europeo

Prestianni rompió el silencio tras su escándalo con Vinícius: "Jamás fui racista"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo