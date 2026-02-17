Es tendencia:
Dónde juegan River vs. Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026

River debuta en el certamen federal ante el mismo rival de la edición pasada. Repasá acá el estadio donde se disputa el compromiso.

Por Lautaro Tiburzio

Estadio La Pedrera
© Copa ArgentinaEstadio La Pedrera

River se encuentra en caída libre y con Marcelo Gallardo más cuestionado que nunca en su rol como DT millonario. Luego de la goleada en contra en el Monumental ante Tigre y la derrota en La Paternal frente a Argentinos Juniors, el equipo de Núñez busca revertir la imagen mostrada en los últimos compromisos en su debut en la Copa Argentina 2026.

Para ello, el conjunto riverplatense se verá las caras con el flamante recién ascendido a la Primera Nacional, Ciudad de Bolívar. El conjunto del interior bonaerense volverá a ser el rival de River en su estreno en el certamen federal, ya que en la edición del 2025 también se enfrentaron en los 32avos de final.

En aquella ocasión, el Millonario venció por 2 a 0 a Ciudad de Bolívar gracias a los goles de Leandro González Pirez y Franco Mastantuono, dos futbolistas que ya no se encuentran en el club. A diferencia del último enfrentamiento, que se dio en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, este compromiso entre River y el club fundado en 2002 se dará en el Estadio de La Pedrera.

El pintoresco estadio ubicado en Villa Mercedes, San Luis, albergará el duelo inaugural para ambos protagonistas de la jornada en la Copa Argentina. Cabe destacar que en esta edición del certamen ya se jugó el primer partido, entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de Buenos Aires.

La capacidad del Estadio La Pedrera

El estadio ubicado en San Luis fue inaugurado en 2017 y hoy cuenta con una capacidad para 30 mil espectadores. El mismo forma parte del Parque La Pedrera, un predio de 66 hectáreas que comprende diversas actividades culturales, deportivas y recreativas y que se jacta de ser uno de los más modernos del país.

Estadio La Pedrera, en San Luis (Web Gobierno de San Luis)

River tomó una decisión: qué hará con el cupo disponible por la lesión de Juan Carlos Portillo

River tomó una decisión: qué hará con el cupo disponible por la lesión de Juan Carlos Portillo

Así está el fixture de la Copa Argentina 2026

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio

jpasman
Toti Pasman

¿Cuántos desatinos más de Cavani tiene que aguantar el hincha de Boca?

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

