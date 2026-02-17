River tomó una decisión: qué hará con el cupo disponible por la lesión de Juan Carlos Portillo

Si bien River no juega bien y acumula dos derrotas consecutivas, tampoco le sale nada a los de Marcelo Gallardo. El pasado jueves, el Millonario visitó a Argentinos Juniors en La Paternal y, pocos minutos después de haber ingresado, Juan Carlos Portillo sufrió una dura lesión que obligó al equipo a terminar el partido con 10 jugadores ya que no había más cambios disponibles.

Los estudios determinaron que Juan Carlos Portillo sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, por lo que tendrá para unos ocho meses de recuperación. Ante este panorama, River está habilitado a sumar un futbolista más pese a que el libro de pases esté cerrado, pero los de Núñez no haría uso de esa opción y se quedarían con el plantel que tienen.

Juan Carlos Portillo se retiró en camilla del Diego Armando Maradona. (Foto: Getty).

¿Por qué River toma esa decisión?

La conformación del plantel ya está resuelta por un lado y por otro, en Núñez creen que con el libro de pases cerrado en Argentina es complicado ir a buscar afuera. Además, sabiendo que River tiene la billetera abultada producto de algunas ventas importantes que concretó en los últimos tiempos, se estima que por cualquier futbolista le pedirían una suma importante de dinero y no es la idea realizar inversiones estrafalarias en este momento.

¿Cómo queda el panorama de los volantes centrales en River?

River cuenta con varios volantes centrales. De hecho, fue el puesto que más reforzó en este último mercado de pases con los arribos de Aníbal Moreno y Fausto Vera. El que también puede ocupar ese rol en caso de ser necesario es Kevin Castaño. Por otro lado, si bien no fue a la pretemporada, Agustín De La Cuesta no se fue de River y podría tener espacio en caso de ser necesario.

