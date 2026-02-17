Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Pesimismo y reclamos de los hinchas de River al plantel tras la llegada a San Luis: “No hagan otro papelón”

El Millonario se medirá ante Ciudad de Bolívar este martes desde las 22 horas en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Lucas Martínez Quarta
© Prensa RiverLucas Martínez Quarta

El presente de River es preocupante. Luego de iniciar 2026 con victorias ante Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, los de Marcelo Gallardo igualaron frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en lo que fue un buen comienzo de año, pero todo se derrumbó en la caída por 4 a 1 contra Tigre en el Estadio Monumental y el posterior traspié en La Paternal ante Argentinos Juniors.

River tiene la oportunidad de dar vuelta la página este martes ante Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina. Los de Marcelo Gallardo se medirán contra el equipo que milita en la Primera Nacional en La Pedrera de San Luis con la misión de avanzar de ronda.

La delegación del Millonario arribó el pasado lunes a San Luis y fue recibido por un importante caudal de hinchas en la puerta del hotel. Los jugadores y también Marcelo Gallardo se acercaron a saludar, sacarse fotos y firmar algunos autógrafos, pero en las redes sociales se vivió un clima sumamente pesimista.

Gallardo saluda a los hinchas en San Luis. (Foto: Prensa River).

Gallardo saluda a los hinchas en San Luis. (Foto: Prensa River).

Es importante diferenciar el clima de las rede sociales -con el anonimato como bandera en muchos casos- con lo que se vive en la calle o en el Estadio Monumental cuando River juega como local. En esta oportunidad, en las publicaciones que compartió el club -en X e Instagram- la mayoría de los comentarios fueron negativos.

La bronca de los hinchas en las redes sociales

Publicidad
Las otras grandes obras que diseñó el estudio de arquitectura que proyectó el nuevo Estadio Monumental de River

ver también

Las otras grandes obras que diseñó el estudio de arquitectura que proyectó el nuevo Estadio Monumental de River

Publicidad
Publicidad

DATOS CLAVE

  • River Plate enfrenta a Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de Copa Argentina.
  • El equipo de Marcelo Gallardo registró una derrota de 4 a 1 contra Tigre.
  • La delegación de River arribó a San Luis el pasado lunes para disputar el encuentro.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

¿Cuántos desatinos más de Cavani tiene que aguantar el hincha de Boca?

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
La posible formación de River ante Ciudad de Bolivar por Copa Argentina
River Plate

La posible formación de River ante Ciudad de Bolivar por Copa Argentina

Marcos Acuña se pierde el debut de River en Copa Argentina
River Plate

Marcos Acuña se pierde el debut de River en Copa Argentina

River hoy: la baja de Acuña, la lista de convocados y la probable formación vs. Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina
River Plate

River hoy: la baja de Acuña, la lista de convocados y la probable formación vs. Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina

Boca hoy: Leandro Paredes es baja vs. Racing, cómo está Ascacibar, Bareiro cerca y más
Boca Juniors

Boca hoy: Leandro Paredes es baja vs. Racing, cómo está Ascacibar, Bareiro cerca y más

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo