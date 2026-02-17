Pesimismo y reclamos de los hinchas de River al plantel tras la llegada a San Luis: “No hagan otro papelón”

El presente de River es preocupante. Luego de iniciar 2026 con victorias ante Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, los de Marcelo Gallardo igualaron frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en lo que fue un buen comienzo de año, pero todo se derrumbó en la caída por 4 a 1 contra Tigre en el Estadio Monumental y el posterior traspié en La Paternal ante Argentinos Juniors.

River tiene la oportunidad de dar vuelta la página este martes ante Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina. Los de Marcelo Gallardo se medirán contra el equipo que milita en la Primera Nacional en La Pedrera de San Luis con la misión de avanzar de ronda.

La delegación del Millonario arribó el pasado lunes a San Luis y fue recibido por un importante caudal de hinchas en la puerta del hotel. Los jugadores y también Marcelo Gallardo se acercaron a saludar, sacarse fotos y firmar algunos autógrafos, pero en las redes sociales se vivió un clima sumamente pesimista.

Gallardo saluda a los hinchas en San Luis. (Foto: Prensa River).

Es importante diferenciar el clima de las rede sociales -con el anonimato como bandera en muchos casos- con lo que se vive en la calle o en el Estadio Monumental cuando River juega como local. En esta oportunidad, en las publicaciones que compartió el club -en X e Instagram- la mayoría de los comentarios fueron negativos.

La bronca de los hinchas en las redes sociales

