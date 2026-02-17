Qué pasa si River empata contra Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026

Este martes, en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina 2026 y con la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, como testigo y como escenario, River Plate se encuentra frente a frente con el modesto Club Ciudad de Bolívar.

El Millonario, que transita una severa crisis luego de sus dolorosas derrotas contra Tigre y Argentinos Juniors, no tiene ningún tipo de margen de error y cuenta con la necesidad imperiosa de conseguir una cómoda clasificación ante un elenco de mucho menor poderío.

Por su parte, Club Ciudad de Bolívar ascendió recientemente a la Primera Nacional. Es decir, la segunda categoría del fútbol argentino. En ese contexto, debutó en esa divisional rescatando un muy buen empate como visitante de Godoy Cruz de Mendoza.

Qué pasa si River y Ciudad de Bolívar empatan

En medio de ese panorama, hay que destacar que, si River y Club Ciudad de Bolívar no se sacan diferencias al cabo de los 90 minutos, dirimirán el pasaje rumbo a los 16avos de final de la Copa Argentina por intermedio de los tiros penales.

Tal como se acostumbra en la Copa Argentina, no habrá tiempo suplementario si hay empate entre estos dos conjuntos. Por el contrario, la pena máxima se haría presente inmediatamente para conocer a quién seguiría con vida en el certamen doméstico.

El fixture de la Copa Argentina

ver también River tomó una decisión: qué hará con el cupo disponible por la lesión de Juan Carlos Portillo

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

River Plate enfrenta a Ciudad de Bolívar en Villa Mercedes por Copa Argentina 2026.

El rival, Club Ciudad de Bolívar, ascendió recientemente a la Primera Nacional argentina.

Si empatan en los 90 minutos, el ganador se definirá mediante tiros penales.

Publicidad