Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Argentina

Qué pasa si River empata contra Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026

Todos los detalles relacionados con la resolución del compromiso correspondiente a la actual edición de la Copa Argentina.

Por Gabriel Casazza

Seguí a Bolavip en Google!
Los jugadores de River Plate.
© Marcelo Endelli/Getty ImagesLos jugadores de River Plate.

Este martes, en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina 2026 y con la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, como testigo y como escenario, River Plate se encuentra frente a frente con el modesto Club Ciudad de Bolívar.

El Millonario, que transita una severa crisis luego de sus dolorosas derrotas contra Tigre y Argentinos Juniors, no tiene ningún tipo de margen de error y cuenta con la necesidad imperiosa de conseguir una cómoda clasificación ante un elenco de mucho menor poderío.

Por su parte, Club Ciudad de Bolívar ascendió recientemente a la Primera Nacional. Es decir, la segunda categoría del fútbol argentino. En ese contexto, debutó en esa divisional rescatando un muy buen empate como visitante de Godoy Cruz de Mendoza.

Qué pasa si River y Ciudad de Bolívar empatan

En medio de ese panorama, hay que destacar que, si River y Club Ciudad de Bolívar no se sacan diferencias al cabo de los 90 minutos, dirimirán el pasaje rumbo a los 16avos de final de la Copa Argentina por intermedio de los tiros penales.

Tal como se acostumbra en la Copa Argentina, no habrá tiempo suplementario si hay empate entre estos dos conjuntos. Por el contrario, la pena máxima se haría presente inmediatamente para conocer a quién seguiría con vida en el certamen doméstico.

El fixture de la Copa Argentina

River tomó una decisión: qué hará con el cupo disponible por la lesión de Juan Carlos Portillo

ver también

River tomó una decisión: qué hará con el cupo disponible por la lesión de Juan Carlos Portillo

Publicidad

DATOS CLAVE

  • River Plate enfrenta a Ciudad de Bolívar en Villa Mercedes por Copa Argentina 2026.
  • El rival, Club Ciudad de Bolívar, ascendió recientemente a la Primera Nacional argentina.
  • Si empatan en los 90 minutos, el ganador se definirá mediante tiros penales.
Publicidad
Gabriel Casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

¿Cuántos desatinos más de Cavani tiene que aguantar el hincha de Boca?

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
River y Ciudad de Bolívar buscan los 16avos de final
Copa Argentina

River y Ciudad de Bolívar buscan los 16avos de final

Nicolás Ramírez, el árbitro de River - Ciudad de Bolívar
Copa Argentina

Nicolás Ramírez, el árbitro de River - Ciudad de Bolívar

El aviso del arquero de Ciudad de Bolivar a River: "Que mañana se hable de nosotros"
Copa Argentina

El aviso del arquero de Ciudad de Bolivar a River: "Que mañana se hable de nosotros"

¿Josema Giménez a Boca? La versión que corre en España
Boca Juniors

¿Josema Giménez a Boca? La versión que corre en España

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo