Elías Martínez, el defensor de Ciudad de Bolivar que le hizo el penal a River en Copa Argentina y su particular pasado

En su estreno en Copa Argentina, jugando en el Estadio Único de La Pedrera, en San Luis, River volvió a tener una de esas noches que dejan muchas más dudas que certezas de cara a futuro, incluso cuando gracias a un gol de penal que marcó Juan Fernando Quintero a los 87 minutos logró derrotar 1-0 a Ciudad de Bolívar y clasificar a la siguiente ronda, para respirar más que celebrar.

El equipo de Marcelo Gallardo no encontró las llaves para resolver con la superioridad que se esperaba su cara a cara ante un elenco recientemente ascendido a Primera Nacional, categoría en la que está jugando por primera vez en su historia, por eso fue un alivio la infracción dentro del área que el defensor Elías Martínez le cometió al ingresado Joaquín Freitas, no dejando más opción al árbitro Nicolás Ramírez que señalar la pena máxima.

Finalizado el encuentro, el defensor del equipo del ascenso se convirtió de manera inesperada en blanco de los hinchas en redes sociales. Esto tiene que ver con su paso por las divisiones inferiores del Millonario y una foto de perfil en Instagram en la que se lo ve marcando a Miguel Borja.

Por otro lado, el propio Elías Martínez se presenta como “ex River” en su cuenta de X, aunque su debut en Primera División lo hizo jugando para Tristán Suárez y recién está haciendo su segunda experiencia en Primera Nacional, donde ya había defendido la camiseta de Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Fue campeón con la séptima división del Millonario, donde compartió equipo con futbolistas que tendrían una destacada carrera en Primera División como el campeón del mundo Guido Rodríguez, Lucas Ocampos y Federico Andrada, todos nacidos en 1994.

Oriundo de Germania y de 31 años, el zaguero jugó también en ligas regionales como la de General Viamonte y la de Lincoln, además de Torneo Federal con El Linqueño. Según los registros, con River ni siquiera llegó a debutar en Reserva antes de marcharse en 2014.

¿Qué se dijo en las redes sobre Elías Martínez?

Entre hinchas de River agradecidos y otros que llegaron a expresar su indignación y a señalar favores incomprobables, las redes sociales le dieron a Elías Martínez un protagonismo a nivel nacional que no había tenido nunca antes en su carrera.

“Elías Martínez hizo más por River en este partido que Gallardo”, fue uno de los comentarios. “Elías Martínez le regaló el penal a River para que gane el partido. El jugador de Ciudad de Bolívar es hincha de River. ¿Qué deberían hacer los compañeros y dirigentes del club?”, se manifestó con indignación desde otro. “Más gallina que Labruna”, fue por otro lado una de las frases más reiteradas haciendo referencia al jugador que cometió el penal que salvó al equipo de Marcelo Gallardo.

Más allá de las sospechas, no hay ninguna publicación que confirme que además de haber realizado divisiones inferiores en el club, Elías Martínez sea hincha de River. La foto de su perfil de Instagram, que tiene a Miguel Borja como protagonista, es en realidad una foto suya tirándose a barrer al colombiano.

