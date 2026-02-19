Una nueva edición de la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina. Aunque los principales clubes de Brasil son los firmes candidatos a llevarse el título, 7 equipos argentinos, incluyendo a Argentinos Juniors en la fase previa, sueñan con repatriar el trofeo más anhelado de Sudamérica.

Esta edición cuenta con la particularidad del regreso de Boca Juniors a la fase de grupos tras dos años de ausencia. Como contrapunto, River Plate no consiguió la clasificación para esta cita, por lo que estará afrontando la Copa Sudamericana a lo largo de 2026.

Al respecto, Filipe Luis, entrenador de Flamengo, último campeón de la Libertadores, se refirió a esta nueva edición en la previa de la disputa de la Recopa Sudamericana ante Lanús. El DT sabe lo que es ganar el máximo trofeo de CONMEBOL como jugador y entrenador, pero también supo ganar la Europa League en dos oportunidades.

El exlateral brasileño incluso habló sobre la situación de los dos gigantes del fútbol argentino. Catalogó como ‘una sorpresa’ la ausencia del Millonario en la copa de este año, mientras que destacó la labor del club de la Ribera de la mano de Claudio Úbeda al frente del equipo.

“Es una sorpresa que no esté River en la Copa Libertadores, con el equipo que tiene…Pero este año hizo fichajes importantes. Seguro que Gallardo va a lograr que el equipo funcione”, resaltó Filipe Luis sobre la actualidad del club de Núñez.

En la misma línea, también valoró al Xeneize: “Juega muy bien, yo lo veo muy sólido. El problema es que el fútbol argentino es tan competitivo que no garantiza nunca… Para ser campeón hay instancias como semifinales y finales”.

