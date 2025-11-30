Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Para Flamengo, Agustín Rossi fue el máximo artífice del título en la Copa Libertadores: ”Es un héroe”

Los hinchas del Rubro Negreo dejaron en evidencia que adoran al arquero argentino.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
Los hinchas del Flamengo señalaron a Agustín Rossi como el máximo responsable del título en la Copa Libertadores 2025.
Los hinchas del Flamengo señalaron a Agustín Rossi como el máximo responsable del título en la Copa Libertadores 2025.

Agustín Rossi fue uno de los grandes responsables de que el Flamengo se haya consagrado en la Copa Libertadores 2025. El exarquero de Chacarita, Boca y Lanús, apenas recibió 5 goles en 13 partidos por el certamen continental, de los cuales en 9 mantuvo la valla invicta, entre ellos las semifinales con Racing y la Final con el Palmeiras.

Semejantes números no hicieron más que convertirlo en ídolo de los hinchas del equipo de Río de Janeiro, que no dudaron en exponerlo como artífice de lo que, en definitiva, se trata de la cuarta conquista de la competencia más codiciada por los clubes de todo Sudamérica (el Rubro Negro sumó la edición 2025 a los títulos cosechados en 1981, 2019 y 2022).

”Este tipo es simplemente un héroe, aunque no haya hecho grandes atajadas hoy, solo somos campeones gracias a las maravillas que realizó en los partidos contra Racing y Estudiantes. Pasará a la historia del Flamengo”, escribió uno de los hinchas como respuesta a un posteo dedicado por la cuenta oficial del club al guardameta argentino.

Los mensajes en redes sociales de los hinchas del Flamengo para Agustín Rossi

Si alguien puede encontrar una buena foto de él con el trofeo, por favor envíemela, quiero usarla como fondo de pantalla de mi teléfono”.

Publicidad
Flamengo le pidió a Lionel Scaloni que convoque a Agustín Rossi a la Selección Argentina

ver también

Flamengo le pidió a Lionel Scaloni que convoque a Agustín Rossi a la Selección Argentina

Abel Ferreira, DT de Palmeiras, descargó contra Darío Herrera por su arbitraje en la Final de la Copa Libertadores

ver también

Abel Ferreira, DT de Palmeiras, descargó contra Darío Herrera por su arbitraje en la Final de la Copa Libertadores

”Rossi parecía poco entusiasta del fútbol antes de llegar a Flamengo, pero cuando llegó al Mengão vio que era algo totalmente diferente a todos los demás equipos, vio la pasión que conlleva ser hincha del Flamengo, y ahí está, entró en la historia del Mengão como uno de los más grandes porteros de la historia”.

”Siempre he estado en las trincheras apoyando a nuestro portero, uno de nuestros mejores jugadores en esta competición”.

Publicidad

¡Jamás olvidaremos la Copa Libertadores que ganó este tipo! Si somos cuatro veces campeones, es gracias a él”.

Publicidad

Los comentarios de los hinchas al posteo de Flamengo pidiendo la convocatoria de Agustín Rossi para la Selección Argentina

Entre las publicaciones que hizo el Flamengo en el marco de los festejos por la obtención de la Copa Libertadores 2025, resaltó una que hizo pidiéndole a Lionel Scaloni que lo convoque a Agustín Rossi para la Selección Argentina. Al respecto, los hinchas del Mengao, en su mayoría, se opusieron al llamado, pues significaría perderlo en cada fecha FIFA.

Publicidad

Asimismo, algunos también pidieron a Carlo Ancelotti que lo tenga en cuenta para la Verdeamarela, puesto que el guardameta ya se nacionalizó brasileño.

Publicidad

En síntesis

  • El portero Agustín Rossi fue considerado “héroe” y máximo artífice del título del Flamengo en la Libertadores 2025.
  • Rossi recibió solo 5 goles en 13 partidos del certamen, manteniendo su valla invicta 9 veces.
  • El Flamengo consiguió su cuarta Copa Libertadores en 2025, sumándose a los títulos de 1981, 2019 y 2022.
germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Gallardo pasó la escoba en River, pero creo que Casco, Nacho Fernández y Borja están mal limpiados"

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
Filipe Luis eligió al mejor de la historia entre Messi, Maradona y Pelé: “El número uno por lejos”
Lionel Messi

Filipe Luis eligió al mejor de la historia entre Messi, Maradona y Pelé: “El número uno por lejos”

Después de eliminarlo de la Copa Libertadores, Filipe Luis reconoció su idolatría por un ex Racing: “Cambió mi forma de ver el fútbol”
Copa Libertadores

Después de eliminarlo de la Copa Libertadores, Filipe Luis reconoció su idolatría por un ex Racing: “Cambió mi forma de ver el fútbol”

La sensata explicación de Filipe Luis del momento de los equipos argentinos en la Copa Libertadores
Copa Libertadores

La sensata explicación de Filipe Luis del momento de los equipos argentinos en la Copa Libertadores

Chilavert destrozó a Di María y lo acusó de "desleal" por el título de Rosario Central
Fútbol Argentino

Chilavert destrozó a Di María y lo acusó de "desleal" por el título de Rosario Central

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo