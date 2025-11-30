Agustín Rossi fue uno de los grandes responsables de que el Flamengo se haya consagrado en la Copa Libertadores 2025. El exarquero de Chacarita, Boca y Lanús, apenas recibió 5 goles en 13 partidos por el certamen continental, de los cuales en 9 mantuvo la valla invicta, entre ellos las semifinales con Racing y la Final con el Palmeiras.

Semejantes números no hicieron más que convertirlo en ídolo de los hinchas del equipo de Río de Janeiro, que no dudaron en exponerlo como artífice de lo que, en definitiva, se trata de la cuarta conquista de la competencia más codiciada por los clubes de todo Sudamérica (el Rubro Negro sumó la edición 2025 a los títulos cosechados en 1981, 2019 y 2022).

”Este tipo es simplemente un héroe, aunque no haya hecho grandes atajadas hoy, solo somos campeones gracias a las maravillas que realizó en los partidos contra Racing y Estudiantes. Pasará a la historia del Flamengo”, escribió uno de los hinchas como respuesta a un posteo dedicado por la cuenta oficial del club al guardameta argentino.

Los mensajes en redes sociales de los hinchas del Flamengo para Agustín Rossi

”Si alguien puede encontrar una buena foto de él con el trofeo, por favor envíemela, quiero usarla como fondo de pantalla de mi teléfono”.

”Rossi parecía poco entusiasta del fútbol antes de llegar a Flamengo, pero cuando llegó al Mengão vio que era algo totalmente diferente a todos los demás equipos, vio la pasión que conlleva ser hincha del Flamengo, y ahí está, entró en la historia del Mengão como uno de los más grandes porteros de la historia”.

”Siempre he estado en las trincheras apoyando a nuestro portero, uno de nuestros mejores jugadores en esta competición”.

”¡Jamás olvidaremos la Copa Libertadores que ganó este tipo! Si somos cuatro veces campeones, es gracias a él”.

Los comentarios de los hinchas al posteo de Flamengo pidiendo la convocatoria de Agustín Rossi para la Selección Argentina

Entre las publicaciones que hizo el Flamengo en el marco de los festejos por la obtención de la Copa Libertadores 2025, resaltó una que hizo pidiéndole a Lionel Scaloni que lo convoque a Agustín Rossi para la Selección Argentina. Al respecto, los hinchas del Mengao, en su mayoría, se opusieron al llamado, pues significaría perderlo en cada fecha FIFA.

Asimismo, algunos también pidieron a Carlo Ancelotti que lo tenga en cuenta para la Verdeamarela, puesto que el guardameta ya se nacionalizó brasileño.

