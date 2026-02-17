A pesar de que la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 comenzará de manera oficial a principios de abril, la contienda continental ya se está desarrollando desde el pasado 2 de febrero, cuando la fase 1 tuvo sus duelos de ida, para que posteriormente se dieran los de vuelta una semana más tarde.
Allí, Juventud de Las Piedras, Deportivo Táchira y 2 de Mayo eliminaron respectivamente a Universidad Católica de Ecuador, The Strongest y Alianza Lima. Ahora, accedieron a la fase 2, en la que ya había 13 equipos esperando la resolución de la primera instancia.
Este martes 17 de febrero se dará inicio a esta segunda fase de repechaje de la Copa Libertadores, donde solo 8 participantes accederán a la última instancia previa a la zona de grupos. De allí, 4 quedarán confirmados como clasificados al certamen en sí, integrando los famosos 32 equipos que seguirán el sueño rumbo a la Gloria Eterna.
Durante estas dos semanas finales de febrero, se disputarán los duelos de ida y vuelta de la fase 2, y en los primeros días de marzo se desarrollará la tercera fase. Una vez que culmine la misma, Conmebol llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores y de la Copa Sudamericana 2026, ambas el mismo día y en el mismo horario.
Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026
Conmebol aún no confirmó de manera oficial el día y horario del sorteo en sí, pero se realizará durante la semana del 18 de marzo. Una vez que culmine la fase 3, y queden los 32 clasificados a la zona de grupos, se desarrollará dicho sorteo en Luque, Paraguay.
Calendario completo de la Libertadores 2026
- Fase 1 (ida): desde el 2 de febrero – disputada –
- Fase 1 (vuelta): desde el 9 de febrero – disputada –
- Fase 2: del 17 al 26 de febrero – EN CURSO –
- Fase 3: del 3 al 12 de marzo
- Sorteo de la fase de grupos: semana del 18 de marzo
- Fecha 1: 7 al 9 de abril
- Fecha 2: 14 al 16 de abril
- Fecha 3: 28 al 30 de abril
- Fecha 4: 5 al 7 de mayo
- Fecha 5: 19 al 21 de mayo
- Fecha 6: 26 al 28 de mayo
- Sorteo de octavos: semana del 6 de junio
- Octavos: 11 al 20 de agosto
- Cuartos: 8 al 17 de septiembre
- Semifinales: 14 al 22 de octubre
- Final: sábado 28 de noviembre
Los cruces de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026
- Carabobo (VEN) – Huachipato (CHI)
- 2 de Mayo (PAR) – Sporting Cristal (PER)
- Liverpool (URU) – Independiente Medellín (COL)
- O’Higgins (CHI) – Bahía (BRA)
- Nacional Potosí (BOL) – Botafogo (BRA)
- Barcelona (ECU) – Argentinos Juniors (ARG)
- Juventud de Las Piedras (URU) – Guaraní (PAR)
- Deportivo Táchira (VEN) – Deportes Tolima (COL)
Cómo serán los bombos de la Libertadores 2026
- Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU Quito (ECU), Fluminense (BRA), Independiente Del Valle (ECU).
- Bombo 2: Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Lanús (ARG), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).
- Bombo 3: Junior (COL), U. Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), La Guaira (VEN), Cusco (PER).
- Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), 4 equipos de repechaje.