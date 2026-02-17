A pesar de que la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 comenzará de manera oficial a principios de abril, la contienda continental ya se está desarrollando desde el pasado 2 de febrero, cuando la fase 1 tuvo sus duelos de ida, para que posteriormente se dieran los de vuelta una semana más tarde.

Allí, Juventud de Las Piedras, Deportivo Táchira y 2 de Mayo eliminaron respectivamente a Universidad Católica de Ecuador, The Strongest y Alianza Lima. Ahora, accedieron a la fase 2, en la que ya había 13 equipos esperando la resolución de la primera instancia.

Este martes 17 de febrero se dará inicio a esta segunda fase de repechaje de la Copa Libertadores, donde solo 8 participantes accederán a la última instancia previa a la zona de grupos. De allí, 4 quedarán confirmados como clasificados al certamen en sí, integrando los famosos 32 equipos que seguirán el sueño rumbo a la Gloria Eterna.

Durante estas dos semanas finales de febrero, se disputarán los duelos de ida y vuelta de la fase 2, y en los primeros días de marzo se desarrollará la tercera fase. Una vez que culmine la misma, Conmebol llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores y de la Copa Sudamericana 2026, ambas el mismo día y en el mismo horario.

Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Conmebol aún no confirmó de manera oficial el día y horario del sorteo en sí, pero se realizará durante la semana del 18 de marzo. Una vez que culmine la fase 3, y queden los 32 clasificados a la zona de grupos, se desarrollará dicho sorteo en Luque, Paraguay.

Calendario completo de la Libertadores 2026

Fase 1 (ida): desde el 2 de febrero – disputada –

Fase 1 (vuelta): desde el 9 de febrero – disputada –

Fase 2: del 17 al 26 de febrero – EN CURSO –

Fase 3: del 3 al 12 de marzo

Sorteo de la fase de grupos: semana del 18 de marzo

Fecha 1: 7 al 9 de abril

Fecha 2: 14 al 16 de abril

Fecha 3: 28 al 30 de abril

Fecha 4: 5 al 7 de mayo

Fecha 5: 19 al 21 de mayo

Fecha 6: 26 al 28 de mayo

Sorteo de octavos: semana del 6 de junio

Octavos: 11 al 20 de agosto

Cuartos: 8 al 17 de septiembre

Semifinales: 14 al 22 de octubre

Final: sábado 28 de noviembre

Los cruces de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Carabobo (VEN) – Huachipato (CHI)

2 de Mayo (PAR) – Sporting Cristal (PER)

Liverpool (URU) – Independiente Medellín (COL)

O’Higgins (CHI) – Bahía (BRA)

Nacional Potosí (BOL) – Botafogo (BRA)

Barcelona (ECU) – Argentinos Juniors (ARG)

Juventud de Las Piedras (URU) – Guaraní (PAR)

Deportivo Táchira (VEN) – Deportes Tolima (COL)

Cómo serán los bombos de la Libertadores 2026

Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU Quito (ECU), Fluminense (BRA), Independiente Del Valle (ECU).

Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU Quito (ECU), Fluminense (BRA), Independiente Del Valle (ECU). Bombo 2: Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Lanús (ARG), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).

Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Lanús (ARG), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER). Bombo 3: Junior (COL), U. Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), La Guaira (VEN), Cusco (PER).

Junior (COL), U. Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), La Guaira (VEN), Cusco (PER). Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), 4 equipos de repechaje.

