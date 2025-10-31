Después de eliminarlo de la Copa Libertadores, Filipe Luis reconoció su idolatría por un ex Racing: “Cambió mi forma de ver el fútbol”

El Flamengo de Filipe Luis sostuvo el 0-0 en el Cilindro de Avellaneda y, gracias a la victoria por 1-0 en el Estadio Maracaná de la semana pasada, el Mengao estará nuevamente en una final de Copa Libertadores. Sin embargo, horas después de consumarse el resultado de la semifinal, el actual entrenador del conjunto brasileño se rindió en elogios con un exfutbolista y entrenador de la Academia.

Y es que este viernes se publicó en el canal The Obi One Podcast, el pódcast del ex Chelsea, John Obi Mikel, una entrevista mano a mano con Filipe Luis. Y si bien la entrevista fue grabada previo al duelo de semifinales de Copa Libertadores, llamaron la atención las palabras del brasileño para con Diego Pablo Simeone.

El Cholo Simeone es como un padre para Filipe Luis. (Getty)

Filipe Luis describió al Cholo “como un padre” para él, y admitió haber basado su estilo como entrenador en todo lo que le inculcó el argentino, que fue futbolista de Racing en sus últimos dos años como jugador (2005 y 2006), y en dos etapas como entrenador (2006 y 2011).

Filipe Luis: “Simeone es la persona que más me cambió”

“Pasé la mayor parte de mi carrera con Simeone“, inició Filipe Luis al ser consultado por la importancia del Cholo en su carrera. “Él realmente cambió mi forma de ver el fútbol, la forma en que pienso sobre el fútbol. También la forma en que pienso sobre la vida. Me hizo volverme más competitivo, tener ganas de ser campeón. Él metió eso en mi corazón, yo no lo tenía. Así que diría que él es la persona que más me cambió.”

El Cholo Simeone lo dirigió durante toda su etapa en Atlético de Madrid. (Getty)

Publicidad

Publicidad

Más adelante en la charla, el brasileño admitió tener diálogo constante con el Cholo y hasta tomarse el trabajo de verlo cada vez que tiene la oportunidad: “Siempre nos mandamos mensajes, es como un padre para mí. Siempre le estoy preguntando cosas, cómo lidia con algunas cosas en el vestuario. Hay mucho que he aprendido de él y, en muchas cosas, me comporto igual que él lo hace“, aseguró

“La forma de transmitirle las cosas a los jugadores, yo eso lo aprendí de él. Como dije, me cambió la vida y tengo una gran relación con él”, admitió Filipe Luis. “Siempre que tenemos un parón aquí me tomo un avión, me voy a Madrid y lo visito. Sí, es realmente especial para mí, es como un padre.”

Los otros entrenadores que marcaron a Filipe Luis

Simeone puede haber sido el DT que más lo marcó en su carrera, pero Filipe Luis no desaprovechó la oportunidad para destacar otros tres nombres: José Mourinho, Jorge Jesús y Pep Guardiola. Aunque al último no lo tuvo como DT durante su etapa como futbolista.

Publicidad

Publicidad

“Tuve varios entrenadores en mi carrera, y aprendí algo nuevo de cada uno de ellos”, señaló el brasileño. “[José] Mourinho, creo que es el entrenador más organizado que tuve en mi carrera, y la forma en que trataba a los jugadores, sin importar quién fuera, pedía lo mismo de todos. Era fantástico“, destacó.

A Mourinho lo tuvo en su paso por Chelsea. (Getty)

“Jorge Jesús, me gustaba mucho su forma de jugar, el presionar muy alto, también me gustó mucho su forma de defender, de construir desde la defensa“, puntualizó Filipe Luis. “Creo que me llevé mucho de cada entrenador, pero también trato de aprender todo el tiempo. El fútbol cambia cada temporada, hay un entrenador que siempre encuentran algo nuevo y el resto lo copiamos“, reconoció.

Publicidad

Publicidad

“Me gustaría ser Guardiola y poder inventar algo nuevo, pero no sé si soy tan inteligente. Pep Guardiola cambió el fútbol, soy un gran fanático de él, es el número uno“, reflexionó sobre el español.

Filipe Luis es el actual entrenador de uno de los finalistas de la Copa LIbertadores. (Getty)

En síntesis

Filipe Luis , entrenador del Flamengo , describió a Diego Pablo Simeone como un “padre” y base de su estilo de entrenador.

, entrenador del , describió a como un y base de su estilo de entrenador. Filipe Luis afirmó que viaja a Madrid para visitar a Simeone en los parones y tiene “diálogo constante”.

afirmó que viaja a para visitar a en los parones y tiene “diálogo constante”. Filipe Luis también destacó a José Mourinho como el entrenador más organizado y a Pep Guardiola como el número uno que “cambió el fútbol”.

Publicidad