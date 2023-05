El empate de River en su visita al Sporting de Cristal en combinación con la victoria de The Strongest sobre Fluminense en La Paz comprometió seriamente las posibilidades del equipo argentino de clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores, debido a que continúa en la última posición del Grupo D a falta de tan solo dos fechas para la finalización de la fase de grupos.

La buena noticia para El Millonario es que definirá esos dos encuentros, ante Fluminense y The Strongest, en condición de local. La mala, que no tiene margen de error. Por ello es que la presión se hace sentir aunque nadie en Núñez quiera decirlo de las puertas hacia afuera.

Mientras en torno a River se respira un aire de preocupación, la frase más alentadora llegó curiosamente de parte del equipo que será su rival más directo en esa búsqueda de meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores, el club boliviano. El encargado de pronunciarla, su entrenador Claudio Biaggio.

“River es River, cuando creés que está muerto puede revivir y clasificarse“, dijo el director técnico argentino de The Strongest, que de vencer como local al Sporting Cristal en la próxima fecha obligará a River a ganarle a Fluminense para no quedar rápidamente eliminado de la competencia.

Y agregó: “River es un grande, no es tan fácil decir que está afuera. Tiene dos partidos importantes, uno de ellos contra nosotros de local y el otro con Fluminense. No se le dieron los resultados: el del Flu fue un poco injusto porque las cosas no salieron como las planeó el entrenador, se terminó comiendo una goleada y eso lo marginó”