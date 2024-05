En uno de los grupos más parejos de la Copa Libertadores, Rosario Central cosechó este martes una nueva derrota que lo complica hacia la clasificación a octavos de final. En el Gigante de Arroyito, el Canalla cayó por la mínima ante Atlético Mineiro en un duelo disputado.

El combinado carioca fue dominante en la ciudad santafesina en cuanto a posesión de la pelota y aproximaciones al área rival y se llevó premio. Además de los tres puntos, los dirigidos por Gabriel Milito se aseguraron un boleto para la próxima instancia.

En ese contexto, Miguel Ángel Russo encaró la conferencia de prensa tras la derrota de su equipo y protagonizó un tenso cruce con uno de los periodistas presentes. Al ex DT de Boca no le gustó la expresión que utilizó el reportero y se lo hizo saber.

“Te fuiste al descanso, ¿Sentiste que la habías sacado barata por todo el juego que había tirado Mineiro y lo que había costado responder?“, fue la pregunta que hizo reaccionar al entrenador de 68 años.

Y respondió: “Mirá, es tu opinión lo de “sacarla barata”. Me parece que el fútbol no es eso. Cuando hacés un análisis no son palabras. Sabíamos que Mineiro tiene mucha posesión. Es indudable. Pero “la sacaste barata” es tu opinión y es muy de periodista pobre. No es de periodista exclusivo y distinto“.

El reportero le explicó que utilizó la frase porque “es un término popular que puede ser aplicado” y Russo lo catalogó como “ofensivo“, algo que el periodista negó como su intención.

Las chances de Rosario Central en la Copa Libertadores

Luego de la derrota ante Atlético Mineiro, el combinado rosarino quedó comprometido de cara a los octavos de final. Sin embargo, sabe que tendrá una final ante Peñarol en la última fecha si es que el Carbonero no triunfa ante los brasileños en la quinta jornada.

Hasta el momento, Mineiro lidera la zona con 12 puntos, producto de su inicio ideal en la copa. Detrás aparece el Manya con 6, mientras que Central acumula 4 unidades. En el último lugar está Caracas, el siguiente rival del Canalla, con solo un punto.