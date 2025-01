Mientras negocia con Boca, Leo Paredes estalló de bronca en el partido de Roma por Europa League

Por la última jornada de la fase liga de la Europa League, Roma venció este jueves a Eintracht Frankfurt por 2-0 en el Estadio Olímpico. El elenco de Claudio Ranieri buscaba puntos clave con Leandro Paredes como titular en medio de los rumores que lo sitúan cada vez más cerca de Boca.

Más temprano este jueves se supo que Juan Román Riquelme tuvo una nueva comunicación con el campeón del mundo con el objetivo de definir sus próximos movimientos antes del cierre del mercado de pases. En la charla, Paredes reflejó sus ganas de volver al Xeneize.

Ahora, el club de la Ribera deberá terminar de ponerse de acuerdo con el futbolista para cerrar los detalles de su contrato. Luego, negociará su salida con la Roma, que le puso una cláusula de 5 millones de euros y con la posibilidad latente de una extensión del vínculo por una campaña más.

Mientras en Argentina hay foco en el posible regreso de Paredes, del otro lado del Océano Atlántico los capitalinos festejaron la victoria que los metió en los 16avos de final del certamen continental. Sin embargo, el volante tuvo una fuerte reacción en su salida del campo.

A los 16 minutos del complemento, Ranieri tomó la decisión de reemplazarlo por Bryan Cristante. En su salida del campo, Paredes pateó una botella, mostrando bronca por su temprana modificación en lo que pudo haber sido su último partido con la camiseta de la Loba.

Publicidad

Publicidad

Los dichos de Ranieri sobre la posible salida de Paredes

En conferencia de prensa previo a este encuentro, el entrenador de la Roma le dio libertad al argentino para definir su futuro. “Todos los rumores sobre Leandro los he escuchado de ti y no de él”, le respondió al periodista que le consultó si podía garantizar la continuidad del jugador hasta final de la temporada, cuando expirará también su contrato con el club.

“Pero si él no quiere quedarse, como dije con Hermoso (se iría cedido al Bayer Leverkusen), no pondré freno. Cristante es un jugador redescubierto, podría sustituirlo. Tiene otras características y por eso también podrían jugar juntos, eso me alegra. En Udine sabía que sin Leandro habría perdido calidad, pero era algo que tenía que hacer y también estaba convencido de los jugadores que tenía”, agregó.

ver también La nueva charla entre Leandro Paredes y Juan Román Riquelme: qué deben resolver para que vuelva a Boca