Cuando un chico comienza a jugar al fútbol, ya sea en el babyb fútbol o cancha de 11, solo tiene un gran objetivo en mente: ser el mejor de todos. Todos sueñan con estar en la cima del mundo representando a su país. Una idea que, aunque parezca loca, puede llegar de diferentes maneras y en diferentes lugares.

Cuando Rodrigo Faust decidió que era hora de patear el tablero, dejar Excursionistas y partir hacia Montenegro seguramente no imaginó lo que iba a pasar. Jamás hubiese pensado que a mitad de año, al estar sentado con Bolavip Argentina, sería uno de los máximos goleadores argentinos en Europa superando a ídolos como Lionel Messi, con 12 tantos en lo que va del año.

Con un cambio radical en su vida, el delantero oriundo de Laferrere aún se muestra algo sorprendido por el dato que solo se enteró "porque me lo contó mi familia", ya que él no sabía nada de eso. Claro, estando en la ciudad de Plav (apenas 3600 habitantes) debe ser difícil conocer estos datos. Igualmente, "acá se hizo viral la noticia y todos en el equipo me cargaban".

Con la misma tranquilidad que suele tener para definir dentro del área, Rodrigo Faust comenta que en realidad esta clase de datos son "estadísticas a las que uno no le presta atención". Algo que no quita que, al analizarlo en profundidad, haga que "uno sienta que vale la pena el esfuerzo".

Surgido en la cantera de Huracán, el delantero que vistió las camisetas de Laferrere, San Miguel y Excursionistas, entre otros, tomó la decisión de marcharse a comienzos de este 2022 y mal no le fue: "En los primeros amistosos no la pude meter y los compañeros me trataban medio indiferente, como uno más. Pero en la primera fecha pude hacerle dos a una de las potencias y ahí ya me trataban de otra manera".

Una indiferencia o trato que suele ser normal para los argentinos que juegan en el extranjero ya que "si venís de afuera te tenes que destacar. Si no te van a mirar mal", según pudo confesar Rodrigo. Una dificultad más para un jugador que habla "muy poco inglés" pero que se las ingenia para "entender varias frases e ir relacionando lo que dicen con los trabajos y entrenamientos".

Lógicamente, en estos meses, los cambios para Rodrigo fueron muchos. "Pasar de vivir en Lafe a este pueblo fue un cambio muy grande", comentó antes de relatar su primera impresión al ver la nieve por primera vez mientras el resto se lamentaba por el frío y lomiraban raro. Además, el jugador del FK Jezero de la Primera de Montenegro destacó la amabilidad de la gente que se presta mucho a compartir momentos.

Igualmente, estos momentos se dan solo cuando tenés confianza con el otro, ya que a la hora de meterse en el vestuario la cosa puede ser distinta: "No hay tanta relación. Con los extranjeros sí porque compartimos un complejo con departamentos. Una vez probé poner música en el vestuario y te miran raro...no es normal", soltó para Bolavip Argentina antes de admitir que el boom de moda por aquellos pagos sigue siendo "Despacito", de Luis Fonzi con Daddy Yankee.

Adaptaciones sociales y culturales que por suerte para Faust no se transmitieron al campo de juego, ya que la formación en Argentina fue un punto a favor para él: "Acá no se usa mucho el cuerpo, son grandotes pero no lo usan, y yo venía de Argentina que el ascenso es muy físico. Saqué diferencia con eso.", comentó el jugador que hizo 12 goles en apenas 16 partidos en este 2022, cifras que lo ponen por encima de estrellas argentinas de nivel mundial como Lionel Messi y Paulo Dybala, apenas por debajo de otro enorme goleador como Lautaro Martínez. Siempre hablando de rendimiento en ligas europeas.

Números que lo pusieron como una de las grandes figuras de la Liga de Montenegro, con un equipo que a priori iba a pelear el descenso y que terminó apenas a tres puntos de los puestos de clasificación a copas europeas. Sin lugar a dudas, una proeza tremenda para un humilde equipo que tiene una importante barrabrava.

Como para que no se sienta tan lejos de casa, la hinchada del FK Jezero suele ir a la cancha con "muchas bengalas, bombos y hacen quilombo". Una comparación que hace reír a Faust, ya que mientras para él es normal, para sus compañeros resulta ser algo totalmente asombroso. "Gracias a mi experiencia me parece normal...Ellos se quedan mirando, si llegan a ir a Lafe se mueren", suelta recordando las tribunas del Estadio Ciudad de Laferrere

El apoyo de la hinchada resulta un punto muy interesante a la hora de hablar del rendimiento del delantero, ya quegracias a este "quilombo" que hace la hinchada, el argentino logró motivarse. "Sin la gente no podría. La necesito, imaginate que el DT da la charla en otro idioma. No entiendo nada, tenía que encontrar una motivación para mí", comentó para Bolavip Argentina.

Adaptado totalmente a la vida de Montenegro, ya que "la comida es muy similar a la de Argentina", Rodrigo Faust no tiene intenciones de regresar al país y pese a que se le terminó el contrato buscará ascender a un equipo más importante o cambiar de liga, ya que "uno tiene planes de vida que jugando en el Ascenso argentino demoran un poco más".

Así como él se adaptó, a los que no les costó entender algunas cositas argentas es a sus compañeros: "El primer partido iba tomando mate y lo miraban de arriba a abajo. Ese día metí dos goles; querían que siempre vaya tomando un matecito", recuerda divertido sobre aquellas primeras semanas.

Disfrutando de su presente, goleador y figura como siempre soñó, el futuro de Rodrigo Faust parece estar camino arriba. Un jugador que, como pateó el tablero una vez, podrá hacerlo de nuevo para pegar un nuevo salto y seguir descosiendo redes en el fútbol europeo. Poniendo la bandera Argentina en lo más alto.

Disfruta la nota completa con Rodrigo Faust