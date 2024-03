Mientras se encuentra en la Selección Argentina para la fecha FIFA, y tras romperla en el Manchester United contra el Liverpool por la FA Cup, un rumor comenzó a circular sobre el futuro de Alejandro Garnacho. Es que según medios partidarios del Real Madrid, el “Bichito” estaría en el radar del conjunto merengue debido a que Florentino Pérez, presidente de la institución blanca, lo pretende como fichaje para la próxima temporada.

Más allá de la intención de querer sumar a Kylian Mbappé desde el PSG, se instaló la posibilidad de que Garnacho sea un refuerzo del Real Madrid en los mercados de pases venideros.

El medio que sembró esta posibilidad fue Real Madrid Exclusivo, portal dedicado al día a día de la Casa Blanca. Y si bien no se habló de un posible número por el que se cerraría el traspaso, sí trascendieron detalles de la estrategia que realizaría Real Madrid para poder concretar su arribo desde el Manchester United.

La estrategia “Cristiano Ronaldo”, la idea que tiene Florentino Pérez para fichar a Garnacho

Así como sucedió con CR7, cuando fue traspasado desde el United al Real Madrid, Florentino busca concretar una reunión con Alejandro Garnacho y su agente para tentarlo de fichar por el conjunto madridista.

¿Y cuándo se daría este mitín? Según aseguró el medio partidario mencionado anteriormente, el mismo sería cuando el Real deba viajar a Mánchester para enfrentarse con el City en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, es decir, el 17 de abril. Aprovechando la visita por la ciudad, el mandamás merengue buscará reunirse con Garnacho para ponerle sobre la mesa todo lo que refiere a la oferta que prepararán para llevárselo desde el United.

La postura de Garnacho y de Manchester United ante este rumor

Desde Inglaterra, el periodista Mark Goldbridge, del medio The United Stand, se refirió a la situación de una posible salida de Garnacho del Manchester United ante la oferta de Real Madrid.

Sobre esto, el presentador señaló: “No será en este verano (junio), pero me preocupa que pueda pasar dentro de un año. En relación a esta historia, creo que es basura porque Garnacho está muy feliz en Manchester y el United no piensa en venderlo. No creo que sea real que vayan a reunirse, pero creo que si realmente quieren a Garnacho será para 2025 y si así lo quisieran sería un problema porque son capaces de fichar a jugadores de 21 años y si el jugador quiere irse y el dinero está bien, seamos honestos, no sabemos cuál es el futuro del club“.

Luego, más contundente, opinó: “No quiero vender Garnacho. Me encierro y digo: ‘No irás a ninguna parte hasta que tengas 23 años. Puedes quedarte con nosotros durante tres años. Queremos que te dediquen al menos tres años y es posible que te salgas con la tuya’. Son 100 millones de libras de ganancias puras. No sabemos cómo vamos a funcionar como club de fútbol. Ya sabes, por un lado, no vamos a gastar mucho dinero en jugadores. Vamos a reclutar bien. Y por otro lado, ¿qué vamos a hacer con gente como Garnacho cuando alguien viene y ofrece 100 millones de libras? Porque si contratamos poco y vendemos mucho, no somos más que un Brighton glorificado“.

Por el lado del jugador en sí, si bien se dejó en claro que se encuentra muy contento y cómodo en el United, el periodista Gastón Edul reveló que su sueño es jugar en el Real Madrid en algún momento de su carrera. El juvenil, pese a representar a Argentina, es nacido en la capital española y ha revelado su fanatismo por el Merengue y por uno de sus máximos ídolos, Cristiano Ronaldo.

¿Por qué el Real Madrid ya no compra jugadores argentinos?

El Real Madrid no ha necesitado de un futbolista argentino para conseguir grandes logros en el último tiempo. De hecho, hace más de una década que no compran a un jugador de nuestro suelo.

Después de haber tenido una charla íntima con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, Oscar Ruggeri contó lo que le dijo el directivo al respecto cuando le preguntó por la ausencia de jugadores argentinos dentro del plantel merengue.

“Presi, toda la vida hubo argentinos acá. Ellos recuerdan a Redondo, Valdano, Di Stéfano… Florentino me dijo: ‘Oscar, tiene que ser alguien distinto a cualquier otra cosa’. ¿Viste lo de este inglés? Bellingham es la figura y están todos enamorados”, reveló el exfutbolista y actual panelista de ESPN F90 en su regreso al programa del Pollo Vignolo.

Ruggeri estuvo vacacionando en Madrid y tuvo la oportunidad de charlar con el presidente del Rey de Europa. “Tiene que aparecer algo que los deslumbre”, aseguró Oscar a modo de conclusión tras charlar mano a mano con Florentino Pérez. ¿Será Garnacho el próximo argentino en ser fichado por el Madrid?