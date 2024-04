Luego de una primera temporada en la que parecía haberle encontrado el rumbo al Manchester United, con un título bajo el brazo -la Carabao Cup- y clasificando a Champions League por encima de clubes como Liverpool, Tottenham, Aston Villa y Newcastle, el segundo año de Erik ten Hag al mando del equipo más campeón de Inglaterra deja que desear.

Eliminados en fase de grupos de la Champions y séptimos en la Premier League, la campaña 2023/24 del United se encuentra muy por debajo de lo planificado y por eso, el entrenador se encuentra apuntado dentro y fuera del club.

Uno de los pocos futbolistas destacables en esta temporada para los de Mánchester es Alejandro Garnacho, ya que el juvenil argentino ha podido lucirse en un equipo con poco brillo al sacar 9 goles y 4 asistencias en 42 partidos disputados. Con él, en las últimas horas, Erik ten Hag tuvo un tenso cruce que vislumbra la crítica situación que atraviesa el club este año.

El suceso aconteció tras el partido entre Manchester United y Bournesmouth el pasado sábado, cuando los Red Devils perdían en el entretiempo por 2 a 1 y Ten Hag optó por mover el banco para el complemento reemplazando a Garnacho por Amad Diallo Traoré. El cotejo finalmente lo terminarían empatando por un penal ejecutado por Bruno Fernandes, pero igualmente, el argentino se desquitó con el entrenador en sus redes sociales por haberlo sacado de la cancha en un momento clave del partido.

Tras sus polémicos likes en X (ex Twitter) y una historia en Instagram, que posteriormente terminaría borrando, llegaron las represalias del DT hacia Garnacho. Según informó el portal Daily Mail, Ten Hag mantuvo conversaciones privadas con el extremo de 19 años por su actividad en redes sociales.

El medio indica que un portavoz del club señaló que el asunto se trató internamente, pero no aclaró si habrá o no castigo para Alejandro Garnacho. Por lo pronto, se supo que las charlas fueron de confrontación, y esta no es la primera vez que sucede en el ciclo de Erik ten Hag. Arde Manchester United.

Los polémicos likes de Garnacho y la publicación en Instagram contra Ten Hag

Tras el partido contra Bournesmouth, el Bichito incrementó la polémica decisión de Ten Hag de reemplazarlo en el entretiempo al publicar una historia en su cuenta de Instagram con un emoji de una cara con cierre en la boca. Algo de lo que se arrepintió y borró, reemplazando la expresión por una de sorpresa, con la boca abierta.

Y en Twitter continuó la controversia. Es que Garnacho le dio ‘me gusta’ a dos mensajes contra Ten Hag de la cuenta de @markgoldbridge: “Garnacho ha sido uno de nuestros mejores jugadores esta temporada. Pobre primera parte, pero sacarlo en el descanso y señalarlo como problema es una broma. A muchos les ha ido mucho peor semana tras semana y todavía están ahí“.

“Ten Hag culpó sutilmente a Garnacho en la conferencia de prensa posterior al partido… no es una buena idea arrojar debajo del autobús a un chico de 19 años que realmente ha cumplido con tus expectativas esta temporada. Pero claro está que tiene miedo de molestar a los que más dinero ganan“, adhirió el candidato al Golden Boy al ponerle like.

La frase de Ten Hag sobre la salida de Garnacho ante Bournesmouth

El extremo de 19 años fue titular y no tuvo una primera buena mitad. Garnacho perdió la pelota en el primer gol de Bournemouth. En el entretiempo, el entrenador neerlandés lo expuso al quitarlo en el entretiempo por Amad Diallo Traore, uno de los únicos dos cambios que realizó en la totalidad del encuentro.

Incluso, en conferencia de prensa, Ten Hag le tiró culpa al delantero: “Tuvimos que mejorar la banda derecha. No estábamos jugando bien, había espacios. Garnacho apenas entrenó ayer. Queríamos tener más energía y calidad“.

Aseguran que el ciclo de Ten Hag en Manchester United está llegando a su fin

El ídolo de la institución manchesteriana y que actualmente ejerce como periodista en Inglaterra, Gary Neville, aseguró que Erik ten Hag se encuentra en la cuerda floja como entrenador del United, ya que atraviesa el mismo periodo de malos resultados que terminó destituyendo en su momento a José Mourinho y a Ole Gunnar Solkjaer.