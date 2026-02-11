Víctor Font, candidato a presidente del Barcelona: “Con Messi sí hay relación rota, no con el Real Madrid”

Víctor Font irrumpió con una fuerza en la carrera electoral del FC Barcelona, posicionándose como la alternativa más opositora a la conducción de Joan Laporta. En una reciente entrevista concedida al programa radial El Larguero, el empresario catalán no se guardó nada y apuntó directamente al corazón del socio azulgrana: el vínculo quebrado con uno de sus máximos ídolos, Lionel Messi.

“Con Messi sí que hay relaciones rotas y no con el Real Madrid; eso es algo imperdonable”, expresó como respuesta a una declaración previa de Laporta (que por una cuestión protocolar debió renunciar para candidatearse nuevamente en las próximas elecciones) en la que hacía referencia al vínculo con Leo y a que la relación con Florentino Pérez, autoridad máxima de la Casa Blanca, ya no era buena.

En ese mismo sentido, para el aspirante a la presidencia, la gestión de Joan Laporta falló en permitir que la Pulga se encuentre alejado de la vida institucional del Barça, calificándolo como una “vergüenza imperdonable” haber “roto relaciones con el mejor jugador de la historia, que encima es culé”.

Según la visión de Victor Font, la actual dirigencia protagonizó un mandato “lleno de mentiras”, donde se priorizó el vínculo con el Real Madrid por encima del lazo con el capitán de la Selección Argentina.

Victor Font planea el retorno de Lionel Messi al Barcelona

La propuesta de Font para subsanar se basa en un plan estructurado para que el rosarino recupere el lugar que perdió cuando pasó al PSG a mediados del 2021. El precandidato anunció una hoja de ruta con tres pilares, institucional, comercial y deportivo, para presentarle a Leo en caso de ser elegido en los comicios.

“Es algo que ilusionará al barcelonismo”, afirmó Font, mientras insistía en que “la reconciliación con Messi debería ser una prioridad desde que se fue”. Además, en referencia con su visita al Camp Nou en noviembre, dice que, al tener que ingresar de forma anónima al estadio ”es un agravio que no puede extenderse más en el tiempo”.

“Que tenga que colarse en el Camp Nou, que hayamos roto relaciones con Leo y no con el Real Madrid, es imperdonable”, sentenció.

¿Cuándo son las elecciones en el FC Barcelona?

Las próximas elecciones a la presidencia del FC Barcelona ya tienen fecha oficial: se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026. El proceso electoral arrancó formalmente el pasado 9 de febrero con la convocatoria oficial, lo que conllevó la dimisión de Joan Laporta y varios miembros de su junta para poder presentarse a la reelección.

Durante este periodo de transición, Rafael Yuste ejerce como presidente interino de la comisión gestora. El calendario marca que la campaña electoral tendrá lugar entre el 6 y el 13 de marzo, culminando con la votación de los socios en una jornada que coincidirá con el partido por LaLiga contra el Sevilla en el Camp Nou.

