Trascienden los detalles de la oferta que recibió el Atlético de Madrid por Julián Alvarez

Los rumores de una salida de Julián Alvarez del Atlético de Madrid no son nuevos. Si bien en las últimas semanas, a raíz de su racha sin goles, explotaron los comentarios que indicaban que la Araña tenía su futuro cercano abrochado al FC Barcelona, desde que arribó al Colchonero a mediados del 2024 que circula la posibilidad de que pegue el salto al Blaugrana o de que regrese a la Premier League.

Y al parecer, los trascendidos tienen su sustento. Porque el periodista Ruben Uría filtró que la dirigencia de la institución de la capital española recibió una propuesta formal por el delantero de la Selección Argentina en medio de la disputa del Mundial de Clubes de los Estados Unidos 2025 (en el cual el Atleti se quedó afuera en fase de grupos).

Conforme a la fuente citada, el Atlético de Madrid recibió contactos del Arsenal. La oferta fue de 100 millones de euros más otros 20 de bonus. No obstante, Miguel Ángel Gil Marín (propietario) y Enrique Cerezo (presidente) decidieron declinar las suculentas cifras porque se mantienen en su idea de idear un equipo en torno a Julián Alvarez, con la intención de ir seriamente por la UEFA Champions League.

Por otro lado, con clara intención de dispersar todo lo que se dice de una hipotética transferencia, la directiva colchonera ya le arrimó a Fernando Hidalgo, representante del exdelantero de River, una mejora en los números de su contrato que, de ser aceptada (se presume que así será), ya entrará en vigor a partir de la temporada 2026/2027.

Los equipos que suenan en Europa que están interesados en Julián Alvarez

El Barcelona siempre fue el que encabezó los rumores al momento de relacionar a Julián Alvarez con el mercado de pases. Pero además, desde que su enemistad con el arco se volvió una tendencia (estuvo más de dos meses sin hacer goles desde su tanto vs. PSV por Champions League el 9 de diciembre al grito frente al Barcelona por Copa del Rey de este 12 de febrero), en la Premier League también brotaron presuntos candidatos.

Por un lado el mencionado Arsenal, pero también por el otro emergieron el Manchester United y el Chelsea, que tendría intenciones de unir a la Araña con su amigo y compañero en la Selección Argentina (y excompañero en River Plate), Enzo Fernández. De igual forma, vale remarcar que Julián tiene contrato con el Atleti hasta mediados del 2030.

Publicidad

Publicidad

ver también La Selección Argentina suma otra duda por lesión para la Finalissima vs. España

ver también En Inglaterra aseguran que Alexis Mac Allister se irá del Liverpool, pero se quedará en la Premier League

En síntesis