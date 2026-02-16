La Selección Argentina suma otra duda por lesión para la Finalissima vs. España

La Finalissima pautada por la UEFA y Conmebol para jugarse en el Estadio Lusail de Doha, Qatar, ya está a la vuelta de la esquina, por lo que cualquier situación relacionada con una lesión puede poner en riesgo la planificación tanto de Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, como de Luis De La Fuente, el estratega de la Selección de España.

Por eso, la información que proviene del Atlético de Madrid por Nicolás González encendió las alarmas porque, tras sufrir un desgarro en la pierna derecha en diciembre, ahora el mismo problema lo tiene, pero en la pierna izquierda, producto de lo que fue su presencia en el once contra el Rayo Vallecano este domingo 15 de febrero.

En principio, solo estaría desafectado 3 semanas, por lo que para después de la primera semana de marzo, el ex Fiorentina y Juventus tendría que estar a disposición del Cholo Simeone. No obstante, el caso de Nico González siempre ha sido especial en lo que a contratiempos físicos se refiere (por ejemplo, se perdió el Mundial de Qatar por una molestia muscular a pocas horas del comienzo del certamen).

De por si, el Atleti confirmó que no podrá contar con el oriundo de Escobar para el trascendental cruce con el Brujas por los Play Off de la UEFA Champions League. No dirá presente en la ida de este miércoles 18 de febrero en Bélgica y lo mismo sucederá en el partido de vuelta del 24 del mismo mes en el Estadio Metropolitano.

El plan del elenco colchonero es que Nico González pueda llegar al enfrentamiento con el Barcelona del 3 de marzo por la Semifinal de vuelta de la Copa del Rey. Vale recordar que en el primer compromiso de la serie el conjunto rojiblanco se impuso por 4 a 0.

Las otras preocupaciones de Lionel Scaloni para la Finalissima

Además de Nico González, hay otras tres situaciones por lesión que golpearon la puerta de la Selección Argentina en estas semanas. La más preocupante es la de Juan Foyth, quien padeció rotura del tendón de Aquiles, por lo que no solo quedó desafectado de la Finalissima, sino también de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Luego, está la lesión miotendinosa proximal en el muslo de Gio Lo Celso, por la cual está con un pie y medio afuera del partido con España, y el esguince severo de tobillo que presenta Nicolás Tagliafico, que está entre algodones para ser parte de la nómina para la fecha FIFA de marzo.