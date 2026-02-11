En Barcelona quieren a Julián Alvarez: ”Los mejores tienen que estar en el mejor club”

Durante toda la temporada se habló de la posibilidad de que Julián Alvarez, más pronto que tarde, deje al Atlético de Madrid para pegar el salto al FC Barcelona. Y estos comentarios se potencian cuando ambos clubes se van a enfrentar en una instancia decisiva como será la Semifinal de la Copa del Rey, cuyo primer episodio será este jueves 12 de febrero en el Estadio Metropolitano.

Al respecto, el que opinó fue Ronald Araujo, en una entrevista que le concedió a Mundo Deportivo. ”Es un gran jugador, para mí es uno de los mejores delanteros del mundo. Se le ve la calidad que tiene”, expresó el charrúa en relación con el delantero de la Selección Argentina, que, por cierto, busca romper la racha de dos meses sin convertir, justamente, ante el Barça.

En esa misma línea, el defensor uruguayo siente que el lugar en el que Julián Alvarez debe desarrollar su vida futbolística tiene que ser el FC Barcelona: ”Los mejores tienen que estar en el mejor club, que somos nosotros. Eso es evidente. Pero no me corresponde a mí hacer ese trabajo ni tomar esa decisión”.

Ronald Araújo cree que no será sencillo el cruce con Atlético de Madrid

Atlético de Madrid y Barcelona buscarán un cupo en la Final de la Copa del Rey 2025/2026 (a disputarse el 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla), en la que enfrentarán a Real Sociedad o a Athletic Club de Bilbao (los otros semifinalistas que se medirán este miércoles 11 de febrero en San Mamés y el 4 de marzo en Anoeta).

A raíz de este encuentro que iniciará este jueves en la capital española y que continuará en el Camp Nou el próximo 3 de marzo, Ronaldo Araújo expresó: ”Estamos bien, en buena dinámica. Estamos entrenando muy bien, sabemos que será difícil ante un gran equipo como el Atlético de Madrid, pero estamos preparados para pasar a la final”.

Asimismo, insistió: ”Cuando estábamos mirando el sorteo, no teníamos un rival preferido. El que tocara. Tenemos un gran equipo y podemos afrontar cualquier desafío. Tocó finalmente un equipo muy grande como el Atlético y sabemos que será difícil, pero si planteamos nuestro fútbol estamos capacitados para poder llegar a la final”.

