De las juveniles del fútbol danés a pasar al Arsenal de Arséne Wenger donde llegó a ser titular y a ganar una FA Cup. Sin embargo, los excesos y un accidente de tránsito arruinaron su carrera. Hoy por hoy, Nicklas Bendtner luce irreconocible, aunque con un estilo de vida totalmente alejado del fútbol.

De aquel jugador rubio, con el pelo corto y y flaco, hoy se ve a un grandote pelilargo que vive la vida de otra forma. En una entrevista con el Daily Mail, recordó los momentos que lo llevaron a decaer futbolísticamente, cómo es su presente y cómo ve al Arsenal.

“He desperdiciado todo mi dinero. Una de las cosas que más me gusta de mí es que nunca diría ‘nunca haré eso’, pero el dinero se acaba rápido cuando te gastas más de 150.000 libras esterlinas en una caja de botellas de vino“, admitió el hoy ex futbolista de sólo 36 años.

Niklas Bendtner, delantero de Arsenal en 2010 (IMAGO / Paul Marriott).

También contó: “Tuve una multa de estacionamiento vencida que terminó en 33 mil libras. Recibí el ticket por correo, nunca abrí el correo y estaba ahí tirado. Recibí una llamada que decía: ‘¿Te das cuenta de que los alguaciles vendrán a tu casa y se llevarán tus cosas si no pagas esto?‘ Tuve que pagarlo“.

El accidente que cambió la carrera de Nicklas Bendtner

Hace 15 años, Bendtner todavía disfrutaba de estar en un grande de Inglaterra como Arsenal, en donde compartía ataque con Robin van Persie. Sin embargo, sufrió un accidente importante, del cual nunca se recuperó del todo.

“Mi cuerpo nunca se curó completamente. Nunca volvió a ser el mismo. Era un Aston Martin DBS gris, James Bond. Un gran coche… Lleno de estilo. Sigue siendo mi favorito. Estaba en mi mejor momento en el Arsenal, jugando con Andrey Arshavin por la izquierda y Robin van Persie arriba, y después de ese accidente nunca volví a ser el mismo. De repente no podía jugar cinco partidos al 100 por ciento“, contó.

Bendtner se retiró en 2020 en el Copenhague (IMAGO / Gonzales Photo).

“Cuando juegas con el dolor y empiezas a tomar pastillas, entonces es una pendiente muy resbaladiza. Los necesitaba para jugar por el dolor. Los tomé continuamente durante unos dos años. El problema era que no podía entrenar sin ellos. Leí sobre los efectos secundarios y todo lo que me pasó fueron los efectos secundarios de tomarlos durante demasiado tiempo. Afectó mi estado de ánimo, afectó mi forma de ser como persona. Al final, pude dejarlo, aunque nunca debería haber empezado“, reflexionó.

Entre el accidente y los excesos en compras de vino y otras actividades, el danés empezó a decaer anímicamente. “Me encantaría haber tenido más apoyo cuando iba por el camino equivocado, pero vives tu mejor vida. Llevé una camiseta del Arsenal de Robert Pires para mi comunión cuando era niño; Era la única camiseta que quería. Estaba viviendo un sueño. Cuando eres joven ves el mundo tan hermoso y puro. Todo es tan emocionante. No es hasta que te haces mayor que ves el mundo bajo una luz diferente“, manifestó.

Nicklas Bendtner, en la actualidad (Instagram @bendtner).

En la próxima Eurocopa, trabajará a distancia para una cadena de televisión. Bendtner sabe lo que es jugar esta competencia, cuando lo hizo en 2012 donde también fue noticia por una multa por festejar un gol en ropa interior. Además de este trabajo, su vida lo llevó por otros horizontes.

“He estado buceando durante tres años y me encanta. Y el próximo desafío es escalar el Everest. Tengo que encontrar algo que me haga feliz. Viajé durante un año después de jubilarme. Odio vivir sin un propósito“, destacó.

Los elogios a Mikel Arteta y el sorpresivo delantero que pidió para Arsenal

Con Mikel Arteta, Bendtner supo compartir vestuario y no le sorprendió que haya tenido éxito como entrenador. “Él era nuestro capitán y siempre iba a ser entrenador. Su forma de vida era muy diferente a la mía pero siempre nos tuvimos respeto mutuo. Ha llevado al Arsenal a un nivel en el que a veces podemos tener demasiadas esperanzas porque lo ha hecho muy rápido“, aseguró.

“El Arsenal ahora no tiene miedo de decir: ‘Sí, queremos a Declan Rice y lo compraremos por 100 millones’. Tenía visión y ha sido uno de los mejores centrocampistas de la Premier League esta temporada“, opinó.

Por último, recomendó dos nombres para el puesto que él ocupaba en Arsenal. “Por la forma en que Julián Álvarez se mueve y juega, lo siento como si fuera un jugador del Arsenal. No creo que esté disponible, así que tal vez Victor Osimhen“, pensó.