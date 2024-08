En las últimas horas, Polonia fue noticia por un insólito hecho que protagonizaron dos árbitros internacionales que forman parte de la comisión arbitral para los diferentes partidos de la UEFA Champions League. Aunque parezca mentira, quiera creerse que se trata de una broma, no lo es: Bartosz Frankowski y Tomasz Musial fueron detenidos por robarse una señal de tránsito.

Fue el comisario Kamil Golebiowski quien indicó en un medio de la ciudad de Lublin, que “alrededor de la 01:40 recibimos un informe de tres hombres que llevaban una señal de tráfico por la calle. Se enviaron agentes de policía al lugar y los hombres estaban ebrios, con más de 1,5 de alcohol en la sangre”.

En la ciudad polaca, los árbitros fueron detenidos in fraganti mientras se robaban la señal de tránsito. Y como si fuese poco, estaban designados para formar parte del VAR en el compromiso de Champions League, donde Dynamo Kiev y Rangers terminaron igualando 1-1 en el primer partido correspondiente a la tercera ronda de clasificación. Pero también son investigados por Federación Polaca de Fútbol y la UEFA.

Aún no hubo un fallo al respecto, pero se espera que Frankowski y Musial reciban severas sanciones disciplinarias por su inaceptable conducta, dado a que desde los organismos de control comprenden que con su accionar dañaron la reputación del arbitraje polaco.

Bartosz Frankowski y Tomasz Musial, los árbitros detenidos. (Getty Images)

Tomasz Musial se disculpó con un comunicado

“Damas y caballeros,

Debido a la información aparecida en los medios de comunicación sobre los hechos ocurridos la noche del 5 al 6 de agosto, me gustaría pedir mis más sinceras disculpas a todos y enviarles unas palabras de explicación. Lo siento mucho y, puramente humano, me siento estúpido, porque sé que mi desafortunado comportamiento ensombrecerá muchos años de duro trabajo.

Lo que pasó fue irresponsable y poco profesional por mi parte y soy plenamente consciente de ello. Sólo me gustaría enfatizar que no hubo actos de agresión en mi comportamiento, no violé la ley y no hubo ningún comportamiento inapropiado de mi parte hacia los agentes de policía o los transeúntes. No se presentaron cargos contra mí, pero de hecho me multaron.

Pido disculpas de todo corazón a las autoridades de la Federación Polaca de Fútbol, ​​especialmente al Colegio de Árbitros, a las autoridades de la Ekstraklasa y a todos aquellos a quienes decepcioné con mi actitud. En particular, también pido disculpas a mi familia, ya que mi comportamiento puso en peligro su paz.

Este es el primer evento de este tipo con mi participación. Durante muchos años de mi carrera como árbitro profesional, he trabajado duro para llegar a donde estoy hoy. Al mismo tiempo, siempre he intentado dar ejemplo, tanto dentro como fuera del campo.

Soy consciente de las consecuencias que me esperan, pero espero poder rehabilitarme y reconstruir vuestra confianza. Tomasz Musiał”.

Las disculpas de Bartosz Frankowski

“Me gustaría expresar mi pesar por los hechos que me involucraron y que ocurrieron la noche del 5 al 6 de agosto. Lamento mucho haber roto su confianza con un comportamiento irresponsable.

Pido disculpas a la UEFA, a la Federación Polaca de Fútbol, ​​a todos los miembros del Colegio de Árbitros, a la Ekstraklasa y a los aficionados al fútbol que puedan haberse escandalizado por mi acto.

También pido disculpas a mis seres queridos, a quienes decepcioné y expuse a experiencias desagradables. Me gustaría señalar que no fui agresivo durante el incidente, cooperé con los agentes de policía y al final me multaron.

El evento antes mencionado fue el primero de este tipo en el que participé y durante veintidós años de arbitraje traté de cumplir con mis deberes profesionalmente y evitar imperfecciones en mi imagen.

Cometí un terrible error del que me arrepiento profundamente. Aceptaré con humildad las consecuencias que me esperan, pero al mismo tiempo quisiera esperar que algún día podré reconstruir vuestra confianza.

Una vez más, ¡me disculpo humildemente! Bartosz Frankowski“

¿Cuándo disputarán la revancha?

Mientras se espera por una resolución respecto a la sanción a la que se someten los árbitros Bartosz Frankowski y Tomasz Musial, la revancha entre Rangers y Dynamo Kiev se disputará el martes 13 de agosto, en la ciudad escocesa de Glasgow.