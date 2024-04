El futuro de Julián Álvarez en Manchester City vuelve a estar sobre la mesa. Es que Pep Guardiola no le está dando los minutos que un jugador de la dimensión del campeón del mundo con la Selección Argentina demanda. En el partido de vuelta que marcó la eliminación de la UEFA Champions League a manos de Real Madrid, sólo jugó la prórroga y sólo después de que Erling Haaland pidió el cambio.

Guardiola confesó en conferencia de prensa que Haaland le pidió el cambio tras terminar los 90 minutos y eso derivó en el ingreso de Julián Álvarez. Caso contrario, si el noruego no pedía salir, el ex River hubiese seguido en el banco durante el tiempo extra ante el Madrid.

Ante esto, el técnico catalán sigue recibiendo críticas por los pocos minutos que le da al delantero argentino en los partidos decisivos del Manchester City. Si la situación continúa así, no habrá dudas de que Álvarez empezará a ser uno de los protagonistas del próximo mercado de verano.

En este sentido, hay un antecedente reciente que complica a Guardiola e invita a Julián Álvarez a dar el paso para pedir su salida de Manchester City. Cole Palmer todo la decisión de dejar atrás el Etihad y hoy es una de las figuras de Chelsea, incluso a la altura de Erling Haaland en la Premier League.

El caso Cole Palmer: ¿Julián Álvarez debe pensar en su salida de Manchester City?

El caso Cole Palmer es un buen ejemplo de cómo una salida de un club importante puede cambiar una carrera. Con Pep Guardiola casi no tuvo minutos durante las últimas temporadas pese a sus condiciones, aunque generó un fuerte impacto a principios de temporada cuando marcó un gol en la Community Shield ante Arsenal. Al final, se fue al Chelsea por 47 millones de euros sobre el final del mercado de verano pasado. Hoy es figura y goleador de la Premier League junto a Haaland con 20 goles.

Palmer confesó recientemente en una entrevista con el Daily Mail que no quería salir de los Citizens, pero que fue Guardiola el que lo forzó a hacerlo. “Pep me dijo: ‘o te quedas o te venden’. Sí, me vendieron. Estaba un poco perdido. ¿Por qué no me dejaron ir cedido? Luego dije que quería unirme al Chelsea y me alegro de que las cosas salieran como lo hicieron“, dijo.

En la rueda de prensa de este viernes 19 de abril, previa a la semifinal de Manchester City ante Chelsea por la FA Cup, Pep Guardiola habló sobre el caso de su ex dirigido. Tras estas declaraciones, el técnico nacido en Sampedor aseguró que él quería irse.

“Cole Palmer pidió dejar Manchester City durante dos temporadas. Yo le dije que se quede, pero quería irse ¿Qué podíamos hacer? Es un jugador excepcional, lo sabíamos cuando estaba acá. No le di los minutos que quizá merecía y que ahora tiene en Chelsea“, dijo en rueda de prensa.

La situación de Palmer se puede repetir con Julián Álvarez. ¿Por qué? El argentino está tapado por Erling Haaland en el puesto de centrodelantero y, pese a que Guardiola lo ha puesto en otras posiciones, no termina de encontrar su lugar. Ante esto, la opción de la salida en busca de minutos en otro club importante puede empezar a merodear por la cabeza del ex River.

¿Cuánto vale Julián Álvarez en 2024?

Julián Álvarez tiene un valor de 90 millones de euros, de acuerdo a la última actualización de Transfermarkt, el portal especializado en cifras de mercado. Sin embargo, su valorización se ha estancado, ya que no ha seguido creciendo desde diciembre de 2023.

¿Cuántos goles lleva Julián Álvarez en 2024?

Álvarez lleva 16 goles en esta temporada con Manchester City en 47 partidos disputados. Sin embargo, en este 2024, sólo anotó cuatro de esos 16 tantos. Son dos anotados en Premier League ante Burnley el pasado 31 de enero, uno por Champions League ante Copenhague y el otro ante Huddersfield por FA Cup.

¿Cuándo juega Manchester City?

Manchester City tiene un duro compromiso por delante. Tras quedar afuera de la Champions League, ahora debe jugar la semifinal de la FA Cup ante Chelsea. El partido se disputa este sábado 20 de abril a partir de las 13:15 horas (Argentina) con transmisión de ESPN y Star+.