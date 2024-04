Pep Guardiola no podrá defender el título de la UEFA Champions League. Manchester City quedó eliminado en cuartos de final a manos de Real Madrid en los penales. El técnico catalán habló sobre lo que fue el partido, pero dejó una sorprendente confesión respecto al cambio de Julián Álvarez por Erling Haaland.

El ex River entró por el noruego para la prórroga ante el Madrid y terminó convirtiendo el primer penal de los Citizens. El cambio podía deberse a una decisión táctica de Pep Guardiola, sobre todo, por el pobre rendimiento del ex Borussia Dortmund. Sin embargo, esto no fue así.

En la conferencia de prensa posterior al partido que decretó la eliminación de Manchester City, Guardiola fue consultado por los cambios de Haaland y Kevin de Bruyne. Su respuesta sorprendió y hasta dejó un debate. “Me pidieron que los saque, no podían seguir“, comentó.

Esto confirma que el técnico catalán sólo metió al noruego no por decisión propia, sino por un pedido del propio jugador. Es decir, la intención de poner a Julián Álvarez por peso propio no estuvo del lado de Guardiola. Nuevamente, esto hace pensar en el futuro del futbolista de la Selección Argentina.

¿Julián Álvarez debe salir de Manchester City?

Julián Álvarez no podrá jugar como centrodelantero salvo ausencia de Erling Haaland, algo que pasó en esta temporada. Sin embargo, cuando el noruego está en condiciones, Pep Guardiola no duda entre ambos y elige siempre al ex Dortmund.

Esto no quita que el técnico nacido en Sampedor no disponga de Álvarez. Lo utilizó en otras posiciones, sobre todo, por detrás del centrodelantero. Esto sólo lo hizo cuando no contó con Kevin de Bruyne, afectado por lesiones, sobre todo, a comienzos de temporada.

En resumen, en el once ideal del Manchester City de Pep Guardiola, Julián Álvarez no forma parte. Si bien en esta temporada participó de 47 partidos (16 goles y 13 asistencias), la calidad del delantero de la Selección Argentina pide por más minutos en cancha (en los Citizens estuvo 3.162 minutos en total esta campaña).

Los hinchas argentinos, constantemente, piden por la presencia de Julián Álvarez, sobre todo en los partidos más importantes del club del Etihad. ¿Puede salir de Manchester City? Es difícil debido a las pretensiones que podría tener para su posible salida.

¿Cuál es el valor de Julián Álvarez?

Julián Álvarez llegó a la Premier League como uno de los delanteros más prometedores. Se ha mantenido con ese perfil en Manchester City y así lo demuestra su valor de mercado. Según el portal especializado Transfermarkt, desde diciembre de 2023 conserva una valoración de 90 millones de euros.