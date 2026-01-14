Reunión clave por el futuro de Thiago Almada en Atlético de Madrid: el enojo del jugador y el club que lo busca

El presente de Thiago Almada en Atlético de Madrid no es el mejor. Tras llegar hace poco más de seis meses a cambio de 20 millones de euros desde Lyon, el volante argentino no pudo mostrar su mejor versión en el Colchonero y es por eso que no tiene el protagonismo deseado.

Como consecuencia de esto, de cara al mercado de pases invernal de Europa que se encuentra abierto hasta fines de enero, el elenco español lo declaró prescindible y están dispuestos a desprenderse de él en caso de que llegue una oferta por 20 millones de euros.

En este contexto, el futbolista de 24 años se encuentra molesto por su situación y según lo informado por el periodista Ariel Senosiain, se llevará a cabo una reunión en la que se definirá si el Colchonero se desprende del futbolista, o si bien seguirá para la segunda parte de la temporada.

Benfica de Portugal, por su parte, se encuentra expectante a esta resolución, ya que el club portugués está interesado en hacerse de los servicios del argentino. Es por eso que ya abrieron negociaciones para ficharlo a préstamo con opción de compra, y todavía no recibieron una respuesta.

Así las cosas, en los próximos días se definirá el futuro del volante que es convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina y que busca tener continuidad para estar presente en la lista de convocados para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá que se disputará entre junio y julio.

El Cholo Simeone habló sobre Thiago Almada

En medio de esta situación, Diego Simeone, el entrenador del Colchonero, fue consultado sobre el volante argentino y expresó que es importante para su equipo, por lo que será tenido en cuenta en caso de quedarse para disputar la segunda parte de la temporada.

“Es un chico que juega muy bien“, sentenció sin titubear en una primera instancia para dejar en claro su opinión. “Tiene características como se vieron en el final del partido del otro día, sobre todo cuando jugamos contra un equipo bajo“, profundizó ante el estilo futbolístico que aporta Almada.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el director técnico amplió su discurso al respecto. “Tiene esa posibilidad de tener visión de juego y asistir como asistió a Julián en la última jugada del partido“, añadió Simeone sobre los puntos fuertes del talentoso volante ofensivo. “Está claro que lo necesitamos de la mejor manera“, volvió a insistir pocos segundos más tarde.

En síntesis

Thiago Almada fue declarado transferible por Atlético de Madrid por 20 millones de euros .

fue declarado transferible por Atlético de Madrid por . Benfica inició negociaciones para fichar al argentino a préstamo con opción de compra .

inició negociaciones para fichar al argentino a . Diego Simeone confirmó que el volante será tenido en cuenta para la segunda parte de temporada.

