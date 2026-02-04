El deseo de Diego Simeone con Julián Alvarez y el nuevo refuerzo del Atlético de Madrid

Este jueves el Atlético de Madrid se enfrenta al Real Betis por los Cuartos de Final de la Copa del Rey, el certamen en el que se siente con más chances para volver a ser campeón en la actual temporada, puesto que en LaLiga tras la fecha 24 quedó a 10 puntos del FC Barcelona y en la Champions League tendrá que jugar los Play Off vs. Brujas para clasificar a los Octavos de Final.

Y para tal compromiso que se disputará en el Estadio La Cartuja de Sevilla, Diego Simeone podrá contar con los tres refuerzos que selló en el mercado de pases del invierno europeo, entre ellos, Ademola Lookman (además del mexicano Obed Vargas y el español Rodrigo Mendoza), el delantero nigeriano que dejó Atalanta para incorporarse al Colchonero.

Al respecto, se refirió lo que espera que suceda entre la flamante incorporación, Julián Alvarez y el resto de los futbolistas con características ofensivas: “Se nota su fortaleza física, velocidad, potencia y su cambio de ritmo en los metros finales y esperemos que nos pueda ayudar como imaginamos y que se junten sociedades importantes por el bien del equipo, que es de lo que se trata, juntar a buenos jugadores”.

Por otro lado, el Cholo, en la conferencia de prensa de este miércoles 4 de febrero, descartó que existieran cortocircuitos con la dirigencia por las demoras en las negociaciones para obtener nuevas alternativas: “Es normal que en el mercado siempre haya distintos pensamientos y formas de ver y ustedes están para generar cualquier polémica que se pueda percibir. Pero nosotros estamos todos en una línea y buscamos lo mejor para el Atlético, no hay otra versión más importante que esta que estoy diciendo, todos queremos lo mejor”.

En ese mismo sentido, remarcó que afrontará lo que resta de la temporada de la mejor manera posible con los recursos que tiene: ”Somos los que somos y tenemos que tirar para adelante con toda la energía. Porque creo en la plantilla que tengo, el equipo está jugando bien y aunque necesita mejorar en varias cosas, estoy contento con la plantilla”.

El posible cruce con Barcelona en la Semifinal o Final de la Copa del Rey

El Atlético de Madrid vislumbra una posibilidad concreta de medirse al Barcelona en las instancias finales de la Copa de Rey. Si vence al Real Betis, este viernes deberá estar atento al sorteo que realizará la RFEF. El Barça ya está en las Semis dado que derrotó 2 a 1 al Albacete, en tanto que este 4 de febrero se definen los cruces entre Valencia con Athletic Club de Bilbao y Alavés con Real Sociedad.

