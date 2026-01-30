El gesto que nadie esperaba de Pep Guardiola con Mourinho después de la Champions League: “Tengo que agradecerle”

Durante años, la rivalidad entre Pep Guardiola y José Mourinho fue el eje central del debate táctico en el fútbol europeo, acumulando más cicatrices que elogios mutuos. Sin embargo, la última jornada de la Champions League rompió cualquier antecedente, uniendo sus destinos a través de la épica victoria 4-2 del Benfica ante el Real Madrid. Es que El tanto agónico del arquero Anatoli Trubin clasificó a los lusos y jugó a favor del Manchester City.

Tiempo atrás, nadie hubiera imaginado que Pep terminaría la semana celebrando una decisión táctica de Mourinho. Su equipo necesitaba que el Madrid no sumara puntos para asegurarsu lugar en los octavos de final y ahora, con la clasificación en el bolsillo, reveló en conferencia de prensa que el cierre del partido en Portugal lo tuvo al borde del infarto por el riesgo asumido.

“Estábamos en el vestuario y no sabíamos que el Benfica necesitaba un gol para pasar“, admitió el DT, quien en ese momento se conformaba con el 3-2 parcial que favorecía a sus intereses. La tensión escaló cuando vio que Mourinho envió a Trubin a cabecear, exponiendo a su equipo a una contra merengue que podía igualar el encuentro y frustrar tanto a Lisboa como a Manchester. “Cuando vimos subir al arquero dijimos: ‘¿A dónde va? El Madrid les puede empatar y nosotros quedamos afuera’“, sostuvo Guardiola con honestidad.

Sin embargo, la moneda cayó a su favor y la decisión del técnico portugués se transformó en la salvación de los Citizens para evitar recalar en los 16avos de final. “Sí, claro que voy a agradecerle a Mourinho“, lanzó Guardiola, ya más calmo tras el resultado final. Entre risas, el técnico catalán cerró: “Al final fue una gran estrategia de Mourinho, ¿no? Je“.

Tweet placeholder

Mourinho salvó a Pep y ahora podían enfrentarse

Como si el destino estuviera escrito por un morboso guionista, el sorteo de los playoffs de la Champions League determinó que el Benfica deberá enfrentar nuevamente al Real Madrid para definir quién sigue en carrera. Paradójicamente, si el equipo de Mourinho logra superar otra vez al gigante español, en los octavos de final podría cruzarse con el Sporting de Lisboa en un clásico portugués o encontrarse cara a cara con el Manchester City de Guardiola, quien lejos estaría dispuesto de devolverve el favor al The Special One.

Publicidad

Publicidad

ver también El delantero que busca Atlético de Madrid para reemplazar a Julián Álvarez

ver también Cristiano Ronaldo volvió a convertir y se acerca a los 1000 goles con récord en Al Nassr incluido

Datos clave