Julián Alvarez no logra salir de su mal momento frente al arco. La Araña, que en su llegada al Atlético de Madrid no solo que se había caracterizado por su permanente aporte goleador, sino también por convertir en los partidos importantes (por ejemplo, le marcó cuatro tantos al Real Madrid), ya suma 10 encuentros consecutivos sin anotar por LaLiga 2025/2026.

El último que acopló a la seguidilla fue el juego con el Mallorca de este domingo 25 de enero por la fecha 21, en el que el Alteti ganó 3 a 0 con tantos de Alexander Sorloth, David López en contra y Thiago Almada. Al delantero de la Selección Argentina se lo vio mayormente comprometido en la construcción de las jugadas en ataque, pero alejado de la valla rival, lo que claramente le quitó opciones para volver a convertir.

El planteo del Cholo Simeone fue el de buscar a Alexander Sorloth mayormente por la vía aérea, hasta los 72 minutos que fue reemplazado por Thiago Almada. Luego, se lo vio un poco más adelantado y hasta, de alguna forma, forzó el error de Mateu Morey y David López Guijarro -tras el centro de Marcos Llorente- para lo que fue el gol en contra que aumentó la diferencia del Colchonero.

En conclusión, Julián Alvarez sigue retrocediendo en su promedio de la temporada. De momento lleva 11 goles y 5 asistencias en 29 compromisos entre todas las competencias (LaLiga, Copa de Rey, Supercopa de España y la UEFA Champions League). La próxima oportunidad para cortar con la sequía será este miércoles frente al Bodo/Glimt por la Liga de Campeones de Europa.

Los comentarios de los hinchas del Atlético de Madrid sobre la mala racha de Julián Alvarez

Ya viene siendo una constante en cada partido en el que no convierte Julián Alvarez, sea victoria, empate o derrota del Atlético de Madrid, los comentarios de los hinchas a través de las redes sociales y el duelo con el Mallorca no fue para nada la excepción, aunque esta vez bajaron el tono de las críticas.

”Las veces que Julian Alvarez presionó al arquero casi lo metió en problemas, falta alguien más que lo acompañe”, escribió uno de los hinchas en la red social X. En esa misma línea, otro aficionado colchonero añadió: ”Julian Álvarez para no querer jugar aquí (según algunos) celebra los goles como el que más, muchísimo honor”.

En esa misma línea, también señalaron que el sistema del Cholo Simeone no juega a favor del oriundo de Calchín: ”No hay 10, ninguna conexión entre delanteros y el medio. Cae Julián Álvarez en este equipo y no la toca”. Además, también reportaron el reconocimiento de la hinchada: ”Más aplausos para Julián Álvarez en otro córner que saca”.

