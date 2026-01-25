Alexander Sorloth, el mejor acompañante para el momento de Julián Alvarez

Alexander Sorloth volvió a marcar en el Atlético de Madrid. Esta vez fue contra el Mallorca en el Estadio Metropolitano en el duelo por la jornada 21 de LaLiga 2025/2026. El delantero noruego aprovechó un rebote, que dio el arquero Leo Román tras un potente remate de Marcos Llorente, para firmar lo que fue el 1 a 0 para el Colchonero.

De esta manera, el ex Villarreal ya va tres partidos consecutivos convirtiendo por el torneo de la primera división del fútbol español. Le había anotado al Alavés, en la victoria por la mínima del conjunto rojiblanco el pasado 18 de enero, y a la Real Sociedad en el empate 1 a 1 en el primer compromiso de este 2026.

Asimismo, Alexander Sorloth acumula 7 gritos en LaLiga y se ubica octavo en la tabla de goleadores (clasificación que lidera Kylian Mbappé con 21 celebraciones), a la misma altura que Julián Alvarez y que otros futbolistas como Borja Iglesias del Real Celta de Vigo, Raphinha del FC Barcelona y Hugo Duro del Valencia.

Vale mencionar que Sorloth también suma una anotación en la UEFA Champions League, en el partido que el Atlético de Madrid le ganó 3 a 2 al PSV por la sexta jornada de la Fase de Liga, y una en la Supercopa de España que se llevó a cabo en Arabia Saudita, en la derrota 2 a 1 con el Real Madrid por la Semifinal, por lo que el total le da, de momento, 9 goles (y 1 asistencia) en 28 presentaciones.

Alexander Sorloth todavía está lejos de los números que hizo en la campaña anterior

Alexander Sorloth, si bien repuntó sus estadísticas en los últimos partidos del Atlético de Madrid, todavía está bastante lejos de los números que firmó en la campaña 2024/2025. En el curso anterior llegó a convertir en 24 oportunidades sobre 53 partidos (incluidos los 3 del Mundial de Clubes de los Estados Unidos). Además, aportó 2 asistencias.

Atlético de Madrid precisará de los goles de Alexander Sorloth también en la Champions League

Tras el duelo con el Mallorca, el Atlético de Madrid se enfocará en el Bodo/Glimt, su rival por la octava jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, al que se medirá este miércoles 28 de enero. El Atleti precisa ganar por la mayor cantidad de goles posibles para intentar meterse entre los primeros 8 de la tabla, clasificar directamente a los Octavos de Final y, de esa manera, evitar los Play Off.

