La continuidad de Julián Álvarez en Manchester City más allá de julio no está tan asegurada como se creía. “Son cosas que se dicen, yo estoy tranquilo y cómodo en el City, vamos a ver qué pasa”, declaró el delantero tras sumarse a la Selección Argentina para preparar la Copa América 2024.

Según informó Fabrizio Romano, solo el Paris Saint-Germain estaba realmente interesado en comprar el pase del Araña para transformarlo en una pieza clave del proyecto post salida de Kylian Mbappé. Sin embargo, tras un movimiento que se dio en la Bundesliga, Chelsea vuelve a entrar en el juego.

Los Blues estaban decididos a contratar un atacante para el inicio de la temporada 2024/25 y se fijaron en el esloveno Benjamin Šeško, al igual que otros grandes de la Premier League como Arsenal y Manchester United. Sin embargo, en un giro de trama, el jugador de 21 años decidió renovar su contrato con RB Leipzig y se quedará en Alemania por un tiempo más. Una opción menos.

De esta manera, Julián Álvarez vuelve a figurar como una opción de mercado para Chelsea, intentando aprovecharse de la falta de protagonismo dentro del esquema que plantea Pep Guardiola y su ausencia en las citas importantes. El ex River jamás escondió su postura: quiere jugar más y en Manchester no lo está consiguiendo. No sería ninguna sorpresa que busque su salida.

Las otras opciones que estaría manejando el Chelsea también tienen tinte sudamericano: el periodista Matt Law reportó el interés de los londinenses por el colombiano Jhon Duran (20). A la lista se suman los ingleses Dominic Solanke (26) y Dominic Calvert-Lewin (27). Comenzó la carrera por la búsqueda de un atacante.

Manchester City se puso firme con Julián Álvarez

La intención de Manchester City es no vender a Julián Álvarez. En los fundamentos aparecen dos motivos claves:

Económico : Manchester City pagó por Julián Álvarez alrededor de 20 millones de euros entre la ficha del delantero y objetivos. Su valor de mercado aumentó, por lo que buscarán sacar un rédito económico en caso de querer prescindir del Araña.

: Manchester City pagó por Julián Álvarez alrededor de 20 millones de euros entre la ficha del delantero y objetivos. Su valor de mercado aumentó, por lo que buscarán sacar un rédito económico en caso de querer prescindir del Araña. Deportivo: Julián Álvarez es un delantero codiciado por los grandes equipos de Europa y Manchester City desea que el ex River deje su huella en el club, algo que depende más del entrenador de turno para hacerlo jugar que de la dirigencia. Al Araña le ven mucho potencial y es una pieza que no dejarán ir fácilmente.