En Benfica revelaron cómo condiciona la ausencia de Gialuca Prestianni ante Real Madrid por la sanción de UEFA

Benfica decidió viajar con Gianluca Prestianni a Madrid incluso cuando por sanción preventiva de UEFA el futbolista argentino no podrá ser parte de la revancha de los playoffs clasificatorios a los octavos de final de la Champions League en plena investigación sobre posibles comentarios racistas hacia Vinícius Júnior en la ida.

El club portugués no tuvo más opción que acatar una decisión con la que sin embargo no están de acuerdo, motivo que lo había llevado a presentar una apelación que sin embargo fue desestimada. Y en la conferencia de prensa previa al encuentro, fue Joao Tralhao, ayudante de Mourinho, quien respondió ante la consulta de cómo podría condicionar al equipo su ausencia en el Estadio Santiago Bernabéu.

“Ya hemos sido claros en que no íbamos a hablar del jugador sino del partido. Lo que podemos decir es que independientemente de quién salga al campo tenemos una identidad clara desde que llegamos. Ya hemos demostrado en los partidos que hemos jugado, que son varios, que mantenemos el mismo estilo juegue quien juegue“, manifestó el asistente.

Y agregó: “Mañana, independientemente de quién salga al campo, queremos mantener esa identidad, queremos ser un equipo que consiga tener un gran juego en un escenario que obviamente no es fácil porque estamos jugando contra el Real Madrid en el Bernabéu. Pero mantendremos nuestra identidad sin importar el rival”.

Mourinho no asistió a la rueda de prensa justificándose en su expulsión.

Tralhao también dijo que no cree que todo lo acontecido haga salir al equipo con un exceso de revoluciones que, sumado al ambiente hostil que muy probablemente vivirán en el Bernabéu, pueda perjudicarlos. Aunque aclaró: “Para el Benfica es una final, pero para el Madrid también. Sólo saldrá un equipo clasificado”.

¿Por que se ausentó Mourinho de la conferencia de prensa?

José Mourinho justificó su ausencia en conferencia de prensa en el hecho de haber sido expulsado y al ser consultado Joao Tralhao al respecto, manifestó: “Eso se lo tienen que preguntar a Mourinho. El míster es el líder, hemos preparado todo con él. La preparación se ha hecho como hacemos todo. Estaremos preparados mañana”.

Ya sobre lo que pierde Benfica sin Mou en el banco de suplentes, señaló: “Lo primero es a su líder, que tenía que estar en el área técnica y no puede, por una situación que creemos injusta. El líder siempre hace falta, pero a pesar de no tenerlo ahí sabemos lo que tenemos que hacer”.

