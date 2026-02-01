Es tendencia:
La ironía de Diego Simeone con la dirigencia tras un nuevo tropiezo del Atlético de Madrid

Sin fichajes y dos nuevos lesionados, el Cholo respondió con cierto sarcasmo tras empatar 0 a 0 con el Levante.

Por Germán Carrara

Diego Simeone, tras el empate 0 a 0 del Atlético de Madrid con el Levante, con clara ironía, dijo que la exigencia por la falta de fichajes lo elevan como entrenador.
El Atlético de Madrid de Diego Simeone volvió a dejar puntos en LaLiga. Empató 0 a 0 con el Levante en el Estadio Ciutat de Valencia y ya son 10 las unidades que el líder de la tabla de posiciones, el FC Barcelona, que ganó en la noche del sábado 3 a 1 al Elche en condición de visitante, le sacó de diferencia, una diferencia prácticamente imposible de revertir.

Luego de este encuentro, el Cholo, con claro enojo por el resultado (el cual se ató a la sorpresiva derrota sufrida con el Bodo/Glimt de noruega el pasado miércoles en el Estadio Metropolitano por la UEFA Champions League) sumado a la situación con su plantel por los jugadores que se fueron (Conor Gallagher y Giacomo Raspadori) y los refuerzos que no llegan, desató su descargo en formato de ironía.

”¿Cómo vio la profundidad de su banquillo?”, le consultaron al estratega argentino en referencia a las alternativas que tiene y a los cambios que debió hacer en un encuentro en el que, para colmo de males, Pablo Barrios (dolencia muscular) y Alexander Sorloth (un golpe en la cabeza) padecieron distintas lesiones. ”Bien, muy bien”, respondió con un semblante que no acompañaba el sentido de sus palabras.

Y en esa misma línea, cuando apuntaron directamente cómo manejará la problemática de la plantilla corta en los próximos compromisos por LaLiga, Copa del Rey y los Play Off de la UEFA Champions League, el Cholo Simeone, con clara ironía, expresó: “Eleva la creatividad del entrenador, siempre es bueno que te exijan”.

Para cerrar, dejó abierta la puerta a sorpresas en las últimas horas del libro de transferencias: “Se está trabajando con mucha energía para que sucedan las cosas, todavía queda mucho, son dos días en los que pueden pasar muchas cosas”.

Ademola Lookman, el delantero con el que negocia el Atlético de Madrid sobre el cierre del libro de pases

El delantero de la Atalanta Ademola Lookman es con quien intenta llegar a un acuerdo el Atlético de Madrid en las últimas horas del mercado invernal de Europa. Pero aparentemente no es algo sencillo, puesto que el Fenerbahce también quiere quedarse con el nigeriano y hasta hizo una oferta concreta de 9 millones de euros.

Ante la sequía de Julián Álvarez, Atlético de Madrid gastará 40 millones por un delantero nominado al Balón de Oro

En caso de que tampoco sea Lookman la incorporación, Mateu Alemany, director deportivo del Colchonero, tendría —según diario Marca— otras dos opciones: Marcos Leonardo (Al Hilal) y John Duran (Fenerbhace).

En síntesis

  • El Atlético de Madrid de Diego Simeone empató 0 a 0 contra el Levante.
  • El FC Barcelona lidera LaLiga con 10 puntos de ventaja sobre el equipo rojiblanco.
  • Pablo Barrios y Alexander Sorloth sufrieron lesiones durante el encuentro en el Estadio Ciutat.
Germán Carrara
Germán Carrara

