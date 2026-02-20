Es tendencia:
En medio del caso Prestianni, Benfica investiga a dos hinchas por insultos racistas contra Vinícius

Las autoridades de Benfica trabajan a sol y sombra para dar con las identidades de los hinchas que habrían proliferado insultos contra el brasileño.

Por Julián Mazzara

Benfica investiga a sus hinchas por insultos racistas contra Vinícius.
© Getty ImagesBenfica investiga a sus hinchas por insultos racistas contra Vinícius.

Siguen las repercusiones por lo que fue el cruce entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior, donde el delantero argentino que se encuentra en Benfica habría proliferado dichos racistas en contra de su colega brasileño. Pero, más allá del repudio de la opinión pública, aún no se develó realmente lo que pasó ni lo que le dijo el ex futbolista de Vélez.

Hay dos personas que saben realmente lo que ocurrió: Prestianni y Vinícius. Mientras tanto, las autoridades seguirán trabajando para que el racismo se extinga no solo de los campos de juego, sino que también del mundo entero. Pero, a su vez, desde el club portugués comenzaron a investigar a dos hinchas que también habrían discriminado al delantero de Real Madrid.

Según reportan desde la agencia de noticias EFE, Benfica trabaja en una hipótesis donde “las dos personas entraron con sendos carnés de socio, aunque ellos no eran, en principio, los titulares”, algo que está permitido en la institución lusa. Pero aún no tienen la certeza de que los individuos que se visualizan en los videos que poseen puertas adentro del club, sean o no socios.

La misma fuente revela que las autoridades de Benfica ya tomaron una medida al respecto: “En caso de que los autores de los actos racistas (imitaron los gestos de un mono) sean socios, se abrirá el expediente correspondiente para su posterior expulsión”, exclamaron.

Gianluca Prestianni en medio de su cruce con Vinícius. (Getty Images)

Los tres elementos de prueba que presentó Real Madrid contra Prestianni en el Caso Vinícius

Más allá que durante la activación del protocolo anti racismo en pleno partido no se pudieron constatar los dichos del futbolista argentino hacia el brasileño, UEFA designó un Inspector de Ética y Disciplina para esclarecer el caso y desde la Casa Blanca se comunicó de manera oficial este jueves que ya se hizo el aporte de las pruebas pertinentes para demostrar que su jugador dijo la verdad.

Pep Guardiola se metió en el escándalo entre Vinícius y Prestianni: “Hay que pagarle más a los profesores”

Filipe Luis apuntó contra Gianluca Prestianni tras la discriminación a Vinícius Júnior: “Tiene que pagar”

Si bien en Real Madrid no dieron detalles sobre cada una de las pruebas presentadas, el periodista José Luis Sánchez fue un paso más allá en el popular programa español El Chiringuito de Jugones y avanzó que ese material consta de tres elementos.

“El recurso del Real Madrid se va a sustentar en tres puntos. Primero, todas las imágenes del incidente de Prestianni con Vinícius Júnior, (segundo) Las imágenes de la grada donde se ven gestos racistas y por último (tercero) todas las declaraciones de los jugadores del Real Madrid que escucharon las palabras del argentino”, detalló.

DATOS CLAVES

  • Gianluca Prestianni es investigado por presuntos insultos racistas contra el brasileño Vinícius Júnior.
  • Benfica analiza videos de dos hinchas que habrían realizado gestos discriminatorios durante el encuentro.
  • El club Benfica expulsará a los involucrados si se confirma que son socios de la institución.
Julián Mazzara
Julián Mazzara

